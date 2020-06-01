《蔣經國日記》否認私生子　國民黨明日之星蔣萬安身世成謎？

《蔣經國日記》經過台灣資深媒體人黃清龍赴美查閲後，內容漸漸曝光，然而最新引起討論的內容為，蔣經國於日記中指稱，蔣孝嚴、章孝慈兄弟生父另有其人，這對雙胞胎出於他的消息是「誤傳」。 蔣孝嚴之子、國民黨立法委員蔣萬安是台灣政壇明日之星，《蔣經國日記》內容一出，令蔣萬安的身世成為討論話題。

國民黨立委蔣萬安（右）深獲國民黨主席江啟臣（左）器重，被視為黨內明日之星，不過，隨着蔣經國在日記內容中否認蔣萬安父親蔣孝嚴為其所出，令蔣孝嚴、蔣萬安父子的身世成為討論焦點。（洪嘉徽／多維新聞）

蔣家後人在2004年將兩蔣日記送往美國史丹佛大學暫存，其中，《蔣介石日記》在2006年率先對外開放，在學術界興起一陣討論。至於《蔣經國日記》則因家族成員對日記所有權有所爭訟，直至今年2月才對外開放，台灣資深媒體人黃清龍則成為查閲日記的第一人，黃清龍也於近日在台灣媒體釋出內容，使得台灣公眾能一窺《蔣經國日記》。

根據黃清龍在台媒《放言》中的敘述，蔣經國與蔣萬安祖母章亞若的婚外情，在台灣解嚴後已非敏感話題，然而閲讀《蔣經國日記》，很難不設法找出蔣經國對章亞若的回憶記錄。然而黃清龍也於1954年的日記內容中，發現驚人訊息。

稱代亡友照顧雙胞胎

黃清龍指出，那年的10月30日，蔣經國在日記中紀錄，自己親自主持了中央幹校（政戰學校）與青年軍（救國團）舉行「蔣中正68歲生日聯合祝壽」。

同時，蔣經國又在日記中寫下：「夢見亡友繼春，與其並坐於河邊之大樹下，雖未講話，而夢中之所見，有如在生之時一樣，醒後追念往事甚久。後安、繼春、季虞皆為餘最知己之友，而今已先後死亡。繼春為人忠厚，生性樸素，為一最難得之幹部。他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，餘曾代為在醫院作保人，後來竟有人誤傳此孿子為餘所出。後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲，為念亡友之情，餘仍維持他們之生活，並望他們有如其父一樣的忠心，為人群服務。」

黃清龍指出，「繼春」為蔣經國在贛南時期的部屬「王繼春」，「後安」則是將經國贛南時期的南康縣縣長「王後安」，「季虞」為蔣經國留俄同學、贛南時期蔣經國的辦公室主任俞季虞，三人皆是蔣經國「最知己之友」，交情相當深厚。

不能排除蔣經國在日記撒謊的可能性

黃清龍表示，蔣經國在日記中明確否認章亞若所生的雙胞胎蔣孝嚴（原名章孝嚴，後改姓蔣，為蔣萬安父親）、章孝慈與他有關，「這真是驚人的發現。」不過黃清龍也指出，章亞若1942年3月生下雙胞胎，蔣在一周後的日記中曾指自己接電報知章亞若已生二孿子，「欣喜至極」。假如雙胞胎非蔣經國所出，又何來「欣喜至極」？甚至章亞若產子時，王繼春仍在世，又為何是蔣經國去醫院當保人？黃清龍認為，不能排除蔣經國在日記撒謊的可能。

蔣孝嚴與弟弟章孝慈的名字，均與蔣經國子女一樣是「孝字輩」，蔣孝嚴原名章孝嚴，直到蔣經國妻子蔣方良過世後才改姓蔣。對於《蔣經國日記》所載的相關問題，蔣孝嚴、蔣萬安父子，目前則未公開給予進一步回應。