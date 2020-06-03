【新冠肺炎】台媒：陸6月底或單方面對台商「解封」　免隔離14天

在全球新冠疫情趨緩，如何復甦經濟成為核心議題，針對商務人士往來，中國大陸已與韓國、德國、英國建立「快捷通道」，6月新加坡也將跟進。 日前，有消息稱，大陸為了便利台商赴陸，最快在6月底前，將採取局部試點、單方面開放台商「快捷通道」，屆時台商只須通過核酸和抗體兩項檢測後，就不用隔離14天。 對此，台陸委會僅重申，關於兩岸人員往來規範，會配合疫情指揮中心的疫情評估來檢視。

兩岸疫情趨緩，然而兩岸人員往來遲遲無法解禁，被台商批評是「區隔對待」。圖為2月初的武漢台人返台包機。（中央社）

據台灣《中國時報》，相關知情人士透露，考慮台商到大陸經商的諸多不便，加上大陸本土疫情已經趨緩等因素下，大陸正在考慮本月就先單方面開放「台商快速通道」，甚至早在前一陣子，大陸中央就已將相關權限下放到各省市區，由各地方政府針對當地台商，研擬相關開放措施。

報道稱，目前大陸可能採取的作法仍是「局部性」試點開放，鎖定廣東、江蘇、上海等幾個重點台商聚集城市，先行單方面放寬對台商隔離措施。作法很可能參考「中韓模式」，台商在台取得相關病毒檢驗合格文件後，即可入境大陸，屆時陸方再進行核酸和抗體兩項檢測無誤後，14天內在限定地點移動，之後就不再受限制。

此前韓國商務人士只要持大陸地方政府發給的邀請函、有效入境簽證和健康證明文件，即可入境大陸，到大陸後通過經核酸與抗體檢測陰性後，就可自由活動。入境後14天內只能往返工廠及住宿地點，之後活動範圍就不受限。

當前中國大陸與韓國、德國、英國，都已經針對彼此商務人士來往建立快速通道，新加坡與中國大陸也打算在6月啟動商務與公務人員往來的「快捷通道」，逐步恢復雙邊經濟往來活動。相關措施將首先在上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江等實施，再逐步放寬到全大陸。

面對兩岸商務快捷通道、陸配陸生何時解禁來台等問題，陸委會一律以「配合指揮中心專業考量」回應。圖為陸委會主委陳明通。（楊家鑫／多維新聞）

事實上，台立法院內政委員會5月底視察海基會並與台商座談時，在座台商主要訴求就是希望儘快開啟兩岸商務人士快速通道，希望台政府不要對大陸台商區隔對待，不能既要台商為台灣賺的外匯，又不去維護其權益，「這說不過去」。

而針對台灣是否考慮與大陸建立「快捷通道」，方便兩岸商務人士往來，陸委會於當地時間6月2日則重申，目前國際間關於「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情發展狀況不一，中國大陸近期在武漢、吉林等地也陸續發生本土群聚感染案例，整體疫情狀況仍須保持密切關注。

陸委會指出，「中央流行疫情指揮中心依國內外疫情狀況，就人道、商務等原因之入出境管制及相關防疫需要，進行評估。陸委會將持續密切關注中國大陸疫情發展及陸方相關防控措施，也會配合疫情指揮中心視整體防疫考慮，檢討調整兩岸人員往來管理規定」。