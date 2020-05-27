台立委帶團考察海基會　台商陳情：遭台政府區隔對待，情何以堪？

台立法院內政委員會於5月27日考察海基會並與台商座舉行座談會。 與會的台企聯常務副會長陳忠和在座談會上表示，相對於在其他地方的台商，在大陸的台商遭到台灣政府區隔對待。他稱，「不應該把大陸台商跟世界各地的台商做那麼大的區隔」。 陳忠和說，台商期盼能在維持現狀下改善兩岸關係，但目前的情況看，對大陸台商「情何以堪」？

座談會由內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍主持，海基會董事長張小月、陸委會主委陳明通等人均出席與會。大陸台商代表則包括深圳台協會長陳忠和、崑山台協榮譽會長林榮德、珠海台協會長葉飛呈、澳門台商會長簡廷在、南京台協會長林銘田等12人。

陳明通致詞時重申，陸委會的工作室維護台海和平，希望讓台商能夠把握商機、賺大錢。（楊家鑫／多維新聞）

陳明通致詞時指，近年來大陸的投資環境出現大幅變化，近期遭逢美中貿易戰與肺炎疫情衝擊，對大陸經濟與全球供應鏈造成影響。為此，部分台商決定回台投資，以分散佈局，降低單一生產基地的投資經營風險。台政府相關部門陸續推出多項紓困方案，振興經濟，鼓勵台商回台的政策措施，期望能夠協助台商度過中美貿易戰與疫情衝擊。

在會上，陳忠和表示，台商在大陸打拼已20、30年，每年台灣對大陸順差高達1300多億美元，大陸台商與世界各地投資的台商都一樣，是在為台灣經濟力做擴展、做耕耘。台政府不能只要外匯，而不去重視維護大陸台商的權益，「你要享受成果，又不協助扶植、培育，這說不過去」。

他呼籲，台政府不應該把大陸台商跟世界各地台商做那麼大的區隔，這給大陸台商的感覺落差很大。他稱，當初蔡英文競選承諾是兩岸維持現狀，台商也一直期盼，能在維持現狀下，還能增進經濟，或改善兩岸關係，但到目前情況，叫大陸台商情何以堪？

陳忠和受訪時表示，台商在大陸不是這兩三年的事情，而是二三十年以來的事，台政府不能只要台商打拼出來的成果，卻不澆灌扶持。（楊家鑫／多維新聞）

此外，澳門台商會長簡廷在受訪時表示，此次出席座談主要是希望兩岸能儘快開放商務人士快捷通道，互免14天隔離。也希望520過後台灣能少一些政治，多一些經濟，這對兩岸才能有更加穩固的發展。