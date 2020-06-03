【大烏龍】外判廠商一時失察　台大畢業典禮配樂誤播解放軍軍歌

台灣最高學府台灣大學去年的畢業典禮，被發現頒獎時的配樂竟然用上解放軍海軍的軍歌。 校方回應指，經舉辦單位與廠商聯繋確認後，對方承認是一時失察，就此向台大鄭重道歉，並將重新後製該段音樂。

據了解，由於即將邁入畢業季節，台大學生近期正為籌辦畢業典禮而觀摩去年典禮的影片，結果就發現其中一段的配樂，竟然是解放軍海軍軍歌《人民海軍向前進》。揭發事件的台大學生直言，因是剛好喜歡關注冷知識才發現配樂有問題，認為校方太疏忽，也可能是沒有聽過該首歌，以致將其當作普通進行曲播放。

「國立臺灣大學107學年度畢業典禮紀實（NTU Commencement 2019）」目前已被下架。（網上圖片）

據台媒報道，目前已在Youtube下架的「國立臺灣大學107學年度畢業典禮紀實（NTU Commencement 2019）」，在1小時14分30秒左右開始，校長管中閔持續頒發博士學位給畢業生之際，背景音樂就開始響起《人民海軍向前進》。該首歌一路輪播，直至1小時19分45秒左右才結束，在全校師生面前播放約5分鐘15秒。

台大學生會長凃峻清就此表示，一般而言台大畢業典禮的布置跟流程基本上是外判予廠商，因此很可能連校方都沒有注意到。

（自由時報）