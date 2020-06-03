美國示威｜新黨名譽主席郁慕明：蔡英文死抱美國　最後必玩火自焚

美國一名非裔男子遭方壓制隨後身亡，近日引發大批不滿的民眾上街示威，美國總統特朗普（Donald Trump）更有意出動軍隊鎮壓。 對此，新黨榮譽主席郁慕明6月3日投書台媒《中國時報》指出，看到特朗普對待美國人民，這就是蔡英文賭上台灣的經濟和安全，至今還在死抱的「民主國家」，美國統治者對自己人民尚且如此，又怎會看重其他國家人民的生命，繼續死抱美國，無疑就和提油救火的特朗普一樣，只會放火不會救火，最後必是玩火自焚。

新黨榮譽主席鬱慕明認為，看到特朗普對待美國人民，這就是蔡英文賭上台灣的經濟和安全死抱的「民主國家」， 繼續死抱美國，最後必是玩火自焚。圖為蔡英文2020年5月29日拜訪台北銅鑼灣書店。（中央社）

郁慕明表示，他就教蔡英文，「在宣稱挺香港人民之後，又挺不挺美國人民？」郁慕明說，這群美國人民不若香港「黑衣魔」有源源不絕的防毒面具、頭盔及各類物資，更沒有蔡英文所謂「民主同盟」的支持和關愛，也得不到類似香港特首做出的道歉和撤案，反觀，只有特朗普用「最兇惡的狗」、「最不祥的武器」對待。郁慕明說，這就是蔡英文賭上台灣的經濟和安全，至今還在死抱的「民主國家」。

郁慕明指，不同於台灣、香港的黑衣抗爭，帶有強烈反中意識及「顏色革命」色彩，美國各地的示威並沒有特定領袖，也沒有外國勢力的媒體包裝，只有美國統治階級長期對少數族裔及勞苦大眾的壓迫，進而激發人民起身反抗。但特朗普對他們毫不留情的鎮壓，甚至從未思索與群眾溝通，皆反映了，「美國統治階級欺善怕惡、自私自利的本性，而台灣有些人居然還把他當救世主。」

郁慕明說，試想，美國統治者對自己人民尚且如此，又怎會看重其他國家人民的生命，動不動在世界各地挑起戰火，還美其名是要給當地帶來「自由」，以此遮掩他們的侵略罪行。我們追求和平，所以必須審慎與這種「民主國家」為伍，更不能讓台灣淪為他們的馬前卒，給自己惹來貧窮和戰禍。

郁慕明在文中稱，「黑衣魔在香港暴動了大半年，結果一堆獨媒、綠媒把他們捧上天，如今因果循環，美國的情況就像是場『現世報』，綠媒們先是一片沉默，做起縮頭烏龜，然後一趕着將美國人民的抗爭定調為 『暴動』，和美國政客一起成了世界『雙標』，自取其辱。」

他說，從新冠疫情爆發以來，特朗普防疫不力，甚至為了掩蓋執政無能，更甩鍋給中國大陸，令蔡英文政府趁勢搞了幾個月的「以疫謀獨」，結果不僅參加不了世界衛生大會（WHA），更別談世衛組織（WHO），到現在日本旅遊鬆綁也未納台灣，等同一事無成，反而還升高兩岸對立。

郁慕明指出，當兩岸關係來到蔡英文口中「歷史的轉折點」，台灣前途其實已面臨重要的變局時刻，若繼續死抱美國，無疑就和提油救火的特朗普一樣，只會放火不會救火，最後必是玩火自焚。