洪秀柱：特朗普瘋了，美國亂了，台灣病了

國民黨前主席洪秀柱近期積極拍攝剪輯影片放上網絡，暢談兩岸關係，並將影片命名為「護憲保台柱姐開講」。 洪秀柱辦公室在6月4日通過新聞稿，發表最新一集開講內容，本次洪秀柱邀來《中時電子報》社長賴岳謙，一同談論「港版國安法」及美中台三邊議題。洪秀柱談及近來美國及台灣情況表示：「特朗普瘋了，美國亂了，台灣病了」。

賴岳謙指，美國總統特朗普（Donald Trump）之所以不滿港版國安法，除動搖了美國在香港金融中心的地位外，更重要的是，威脅到美國駐港的情報單位。賴岳謙強調，美國人很清楚，特朗普說要制裁香港，就是出一張嘴而已，說要香港的美商撤走，實際上根本沒人要走。賴岳謙認為，甚至，若兩岸重啟戰端，對岸在一週內即可結束戰局，依照當前中美國力，大陸不是不能打而是不想打。

洪秀柱則表示，從港版國安法來看，蔡英文對香港的態度反覆，一下說要力挺香港、支持香港，一下又說必要時廢除台灣的《港澳關係條例》，棄港而去，利用完之後就切割，這心態到底是什麼？而廢除《港澳關係條例》，到底是要懲罰大陸還是香港？

同時，賴岳謙與洪秀柱兩人也針對1997年香港歸屬問題，談到當時的台灣總統李登輝曾宣示香港主權屬於中華民國。他們表示，若依此探討《反分裂國家法》，完全符合任何一個正常國家的需要。

洪秀柱又談及香港「反修例」及美國近期騷亂。她表示，民進黨說香港「反修例」事件是香港捍衛民主、自由、人權，而美國非裔男子之死引發的示威，就說是暴徒，根本就是雙重標準。

最後，洪秀柱又表示，民進黨政府恐嚇台灣人民。她呼籲觀眾要「看清時局、精準分析」。洪秀柱也感歎說，「特朗普瘋了，美國亂了，台灣病了」。