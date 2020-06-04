六四31｜李卓人引華叔勉港人：堅持就是勝利　已有準備承擔責任

今天是六四事件31周年，支聯會早前向警方申請今晚於維園舉行燭光晚會，卻被警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，是31年來首次被禁集會。 支聯會主席李卓人今天（4日）接受電台節目訪問，該會將如常以8人一組進入維園點燭光。他指若警方要再拘捕他，已做好付出代價和承擔責任。李卓人又引用支聯會創會主席司徒華的話語：「堅持就是勝利」，認為香港人最重要就是堅持，尤其在這艱艱時刻。

六四三十周年悼念晚會（資料圖片／李澤彤攝）

李卓人對於六四集會首被禁止感到悲哀，他指並非因集會被禁止，而是為香港感到悲哀。李卓人認為，六四是一國兩制的測試，1997年、2003年也曾有聲音擔心不能再悼念六四，結果出席六四晚會的人比一般多，惟今年警方以疫情禁止集會，再加上「港版國安法」，已證明一國兩制「被玩死」。

李卓人表示，過往在六四集會中，很多國內朋友向他表示特登來港參與集會，認為香港六四晚會有一個很強的宣示作用。

至於今天晚上的行動，李卓人憶述多年前與司徒華討論過「Plan B」，就是好像今晚沒有任何聲響、舞台，只帶著燭光進入集會。李卓人去年因多次被指參與非法集會被捕，他表示，若警方再將其拘捕，已做好付出代價和承擔責任，直言：「出咗嚟行（六四）就要預咗」。

李卓人又預計，「港區國安法」立法後，支聯會一定會被取締，最擔心是港人辛苦建立的六四紀念館，以及六四文物的去向。