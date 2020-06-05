前國安高層李大維就任海基會董事長　稱兩岸合作可殊途同歸

台灣前國安會秘書長李大維今天（5日）正式就任海基會董事長，他致詞時重申蔡英文就職演說談話「兩岸都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」，稱兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視及珍惜的交集。為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸，「兩岸民眾的未來就是兩岸關係的未來」。

此外，李大維會後也透露，海基會秘書長一職將由副秘書長蔡孟君「兼代」。此前外傳是由陸委會副主委邱垂正兼任。

李大維表示，從武漢包機接返台人一事，可知為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸。（楊家鑫／多維新聞）

台灣海基會今天舉行第10屆董監事第11次聯席會議，職掌海基會2年多的張小月卸下董事長一職，由甫卸任的國安會秘書長李大維接任。李大維是資深外交官，曾任台灣駐美國代表、駐澳洲代表、駐歐盟代表、駐加拿大代表等職。2016年出任外交部部長，2018年轉任國安會秘書長。

2020年台灣大選，雖然蔡英文以817萬高票連任，但在敏感的兩岸人事佈局上，仍以「穩」為先，陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正都留任，海基會董事長則由同樣外交體系出身的李大維出任。

李大維致詞時指出，「過去幾年全球局勢瞬息萬變，不論在外交或兩岸領域，我們都處於高度變動、挑戰與日俱增的新時代，這次疫情正改變全球局勢，也衝擊經濟與產業鏈重組，目前疫情還沒有結束，但對區域局勢的影響仍在擴大，尤其美中對抗的升高，中國大陸及香港局勢的變化，對兩岸關係都帶來很多的變數與挑戰」。

他表示，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視及珍惜的交集，以這次疫情武漢包機為例，雖然因兩岸防疫規定作法分歧，造成很多波折，但最終雙方仍達一定共識，讓滯留台灣民眾能夠返家，而且因為嚴謹的防疫程序，返回台灣的民眾沒有受到異樣眼光與歧視，這也證明為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途同歸。

展望未來，他引用蔡英文就職演說「兩岸關係正處於歷史轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」，並期許兩岸都以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定、為未來長久發展做出積極貢獻。

他表示，海基會是廣義的國安團隊一員，未來將與陸委會等相關部門合作，延續深化服務與交流的工作。兩岸之間每一件大小事都非常重要，必須以嚴謹態度專業精神，持續累積互動與善意，無論台商、台青、台生、陸配、陸生，兩岸民眾的未來就是兩岸關係的未來。

張小月（右）卸下海基會董事長一職後，外傳將接任台灣駐奧地利代表。圖為海基會發言人蔡孟君（左）歡送張小月。（楊家鑫／多維新聞）

另一方面，張小月會前也進行卸任致詞，她表示，2年多前接下這個工作，是一個非常神聖的使命，也是一個莊嚴的付託，是抱着如臨深淵、如履薄冰的心情。過程中，透過海基會一點一滴的努力，維繫了海峽兩岸的和平穩定。

張小月卸任後，外傳將接任台灣駐奧地利代表。