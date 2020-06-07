【罷韓成功】「社會沒有是非」　許崑源與妻最後對話曝光充滿絕望

台灣高雄市長韓國瑜昨日（6日）遭罷免後，一向支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源同日晚上墮樓身亡，享壽63歲。 據台媒《聯合新聞》報道，許妻悲傷過度幾乎昏厥，並提到許看新聞得知韓國瑜罷免案通過後，情緒低落對她說出人生最後的絕望話語「社會這麼沒有是非，我活着有甚麼意思」，不久即發生噩耗。

許妻對前往慰問的友人提到，6日晚上她知道丈夫心情不好，一直陪伴在身旁，當時她因為接電話而離開視線，不久就接到丈夫從17樓住家窗戶一躍而下消息，實在難以承受這打擊。

許崑源的幕僚表示，議長去年7月腦中風後，聽力受損，有耳鳴等情況，也影響睡眠品質，可能因病打擊求生意志，看到韓國瑜被罷免消息，心情跌到谷底，萌生灰色念頭。幕僚澄清說，網絡謠傳議長有債務、經濟壓力等，絕非事實，希望大家別散布不實消息，對家屬造成二度傷害。

許崑源生病後，由妻子林絲娛（前左）扮演最佳分身，代為出席活動等場合。（聯合報）

許崑源育有1子3女，兒女都已成年。許去年身體生病後，聽力有受損，人消瘦一圈，精神亦較差，對外行程和服務案件等，常由妻子林絲娛擔當，代為出席活動等場合；議事主持則由副議長陸淑美代理。

許崑源心繫韓國瑜罷免案，本月3日他在Facebook以「高雄有韓愈來愈好」影片溫情攻勢撐韓，指「罷韓」是高雄人危機，因特定政黨而失去是非、正義與真相，讓人憂心高雄將失去改變機會，希望高雄別走回頭路，大家一起化解高雄危機、搶救韓國瑜。上月18日，韓到定期會做施政報告的休息時間，許崑源還進到議場為韓打氣。

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報道稱，2018年，韓國瑜隻身到高雄參選市長，人生地不熟，許崑源幾乎陪他踏遍高雄各區，兩人建立情誼，後來韓國瑜決定角逐總統大位，許崑源也表態力撐。

許崑源3歲喪父，從小受長他16歲的胞兄許昆龍照顧，早年許家兄弟先後投入黨外運動，加入民進黨的許昆龍曾任民進黨高雄市黨部第一任主委，許崑源隨他從事選民服務而踏進政壇，1994年以無黨籍身份當選高雄市議員，後來成為高雄市無黨籍議問政聯盟總召。2004年許一度想與國民黨結盟角逐議長，遭國民黨高層否決，他憤而成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，成為議會關鍵勢力，基層實力雄厚。2008年加入國民黨，2年後當選縣市合併後第一屆高雄市議長。2014年，因民進黨市議員席次過半，國民黨式微，直至2018年力挺韓國瑜登上高雄市長寶座，他再以絕對優勢回鍋當選議長。

高雄市議長許崑源從住家墮樓身亡，檢察官連夜到殯儀館相驗遺體。（聯合報）

高雄檢方驗屍完成 死因為顱骨骨折

高雄檢方表示，6日深夜接獲警方通報，許崑源自四維三路17樓住處房間墮樓身亡，隨即指派檢察官前往現場指揮，高雄市政府警察局苓雅分局到現場採證。今日（7日）凌晨1時左右結束勘驗後率同法醫，轉往高雄市立殯儀館相驗，於凌晨2時40分完成相驗，死因為顱骨骨折，至於墮樓原因仍釐清中。

另外，高雄市高中職畢業典禮15至20日舉行，國中小畢業典禮則於19至23日舉行，由於韓國瑜被罷免、許崑源身亡，衍生如何頒發畢業生市長獎、議長獎等問題。高雄市教育局對此表示，會以當時的首長或代理人員，也就是代理市長、代理議長、代理教育局長作為證書的發放人員為主，若時間上有所不及，會以補發為原則。

吳敦義南下吊唁許崑源，期間受訪時痛哭。（三立新聞網）

吳敦義弔唁兩度落淚：希望他放下一切

前國民黨主席吳敦義及夫人7日南下弔唁許崑源、安慰家屬，台媒指他致意期間兩度落淚，受訪被問及許崑源夫人目前情況時，更忍不住痛哭轉身，無法言語，只能對着傳媒拱手示意。吳稍早前亦在Facebook發文哀悼，提到「不幸既已發生，希望許議長能夠往生極樂，放下一切，勿再牽掛世間的是非與紛擾」。

（綜合報道）