【罷韓成功】韓國瑜被罷免過後　民進黨下一個要對付的是誰？

高雄市長韓國瑜在6月6日（上周六）遭到高雄市民罷免。而對韓國瑜來說，從2018年「九合一」大選勝選到2020總統大選落敗，再到被罷免，成為台灣政壇有史以來第一位遭罷免的政治人物，可謂經歷「大起大落」。

+ 2

根據台灣中選會公吿，高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9,981人，投票人數為96萬9,259人，投票率為42.14％，其中同意罷免票數為93萬9,090票。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

韓國瑜被罷免，除了開創台灣政壇歷史之外，更令台灣社會更加震驚的是，投票率之高和罷免票數之多也是超越許多人的想像。根據中選會公吿，罷免門檻只需要將近60萬即可，但最終結果卻超過門檻30萬票，也比2018年韓國瑜拿下高雄市長的得票數89萬2,545票還高。

例如在5月26日，親綠的美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目上斷言，「罷韓」會失敗，韓國瑜將逃過一劫，原因是因為民進黨派系內部鬥爭，不過這樣的說法被質疑是「逆向操作」，目的是透過危機意識「催出」罷免韓國瑜的選票。

從結果來看，顯然吳子嘉所掌握的民調應該跟最終罷免結果有相當程度的落差，否則無法解釋他的行為，因為如果民調結果顯示「罷韓」票數很高，那吳子嘉也沒必要出來「催票」。另一方面，在接近罷免的半個月內，的確可以看到民進黨對韓國瑜「趕盡殺絕」的舉動，甚至蔡英文在6月3日的中常會上親自下令裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍出席行使罷免公民權。

而對台灣政壇來說，韓國瑜被罷免所創下的歷史紀錄和高投票數字背後，其實隱含着一個訊息，即民進黨的組織動員能力，包括網絡宣傳的能力可能超乎以往的想像。此外，對於將被民進黨針對的政治人物來說，無不感受到巨大壓力。

以柯文哲來說，在罷免投票前一天的議會總質詢中，當議員問柯文哲，「打倒韓國瑜後的下一個敵人是誰」，柯文哲竟然回答「我會推薦侯友宜」。儘管台灣政壇都普遍認為民進黨的「毀柯滅韓」的下一個目標必然是柯文哲，但柯文哲還是抱有「僥倖心理」，希望民進黨不要針對他。此外，柯文哲也表達對於罷免制度的反思，他認為若罷免只要25%就會通過，「這樣很危險，想一想很可怕」。

對於民進黨來說，下一個要針對的人會是柯文哲，或許答案已經非常明顯。（資料圖片）

韓國瑜遭罷免後，高雄市長的空缺，如無意外，外界認為民進黨非常有可能推派先前落敗的民進黨候選人陳其邁，當時他雖得到74萬，但仍不敵韓國瑜的89萬票。而陳其邁本人非常關心「罷韓」，6月6日也重返高雄投票，或許可視為釋放給外界的政治訊號。

另一方面，台媒已經報道柯文哲「心腹」蔡壁如被爆出秘密遷戶籍到高雄，而在韓國瑜甫遭罷免，國民黨士氣大傷的情況下，因此高雄市長補選很可能將成為民進黨和民眾黨之間的對決。雖然外界認為民眾黨應該完全沒有勝算，但這卻是民眾黨和柯文哲在南部發展勢力的一個轉機。

不過對於民進黨來說，下一個要針對的敵人會是誰，或許答案已經非常明顯。在2019年初時，台灣的政壇明星有賴清德、韓國瑜和柯文哲，而這三個人當時也被認為是2020總統大選的熱門人選。當時賴清德評價韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」，如今這三位政壇明星，其中一位已經成為副總統，一位已經被罷免，而剩下的一位必然仍是民進黨的眼中釘，唯有除之才能後快。無怪乎，柯文哲硬是要國民黨侯友宜出來幫他「擋子彈」。