罷韓成功｜許崑源靈堂開放弔唁　罷韓議員黃捷到場致意遭嗆後痛哭

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，一向支持韓國瑜的市議長許崑源當晚墮樓身亡，許家於今日（8日）上午10時在高雄市立殯儀館景行廳設定靈堂，開放外界悼念。 值得一提是，積極參與罷韓運動的獨派政黨時代力量高雄市議員黃捷，亦現身靈堂弔唁，但據台媒《三立新聞網》報道，她入場時面帶微笑，卻在離場時痛哭拭淚。《自由時報》報道則指，黃捷到場後，在場民眾及部份議員及官員對她表達不滿，連市法制局長吳秋麗亦對她嗆聲「妳來幹甚麼」，黃捷最後哭着走出靈堂。

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綜合台媒報道，黃捷9時50分素顏並穿著一襲黑長裙素雅上衣來到靈堂，面對大批記者追問，僅簡單表示就是來上香哀悼，便快步走進靈堂，臉上還是保持面對記者的禮貌性微笑，但有場外民眾看到黃捷，則質問她「你來幹甚麼」。

黃捷10時14分步出靈堂，她雙眼紅腫含淚，掩面不斷啜泣，還需要旁人攙扶，有記者問她為甚麼哭，感到委屈嗎？她則不發一語，雙手合十快速搭車離開，現場不少人感到訝異。

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報道稱，事緣在場民眾及部份議員及官員對她表達不滿，連法制局長吳秋麗也對她嗆聲「你來幹甚麼」，不過有國民黨議員事後表示，不解現場人士為何批評黃捷，黃捷是不滿韓國瑜，但並非不滿許崑源，許生前是很支持黃捷且尊重她的發言。

值得一提是，由於罷韓案引起許多「韓粉」不滿，在網絡上掀起一波「報復性罷免」行動。台媒《ETtoday》報道，外界推測首波被鎖定的罷免對象有5人，黃捷因在這次罷韓行動中多次站在街頭發放罷韓黃絲帶等行為，被韓粉視為首要罷免目標。

副議長：譴責民進黨撕裂民心

此外，高雄市副議長陸淑美也到場弔唁，表示高雄失去了一位議長，議會失去了大家長，目前議會將協助遺屬處理治喪事宜，請大家直接到景行廳緬懷，讓家屬保有寧靜的空間。她哽咽指出，許崑源突然的離開讓各界震驚，對許熟悉的人就知道，許是一個重情、重義、是非分明的人，問政不問藍綠，只問是非。

她又表示，許崑源生前曾留下一段影音，內容提及現在社會已經沒有是非正義了。她批評政黨故意的操弄造成社會強大的對立與仇恨，許崑源付出自己的生命，希望能喚回良知。她又譴責民進黨撕裂民心，希望大家懷念同時，要思及許議長憂慮所在。

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（綜合報道）