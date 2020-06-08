【罷韓成功】韓國瑜現身許崑源靈堂致哀　後門離開迴避傳媒提問

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，一向支持韓國瑜的市議長許崑源當晚墮樓身亡，許家於今日（8日）上午10時在高雄市立殯儀館景行廳設定靈堂，開放外界悼念。 今日上午10時左右，韓國瑜率高雄政務官首長赴殯儀館向許崑源致哀，為6月6日後首次公開露面。他停留近1小時，期間未有回應傳媒提問。

韓國瑜停留近1小時，期間未有回應傳媒提問。（中央社）

許崑源在6日晚上9時許從住家17樓墜樓身亡，韓國瑜當晚即前往許崑源住家探視、了解狀況，並在禮儀公司上香致意，除了對許崑源墜樓身亡表達不捨，也呼籲民眾冷靜。

今日上午10時，韓國瑜神情嚴肅抵達設在高雄市立殯儀館景行廳許崑源靈堂，為6月6日「罷韓日」後首次現身。路上面對傳媒提問，他都迴避不答，近11時許韓國瑜從靈堂後面離開，避開媒體訪問。

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值得一提是，積極參與罷韓運動的獨派政黨時代力量高雄市議員黃捷，亦現身靈堂弔唁。在靈堂內，有人罵黃捷「妳來做什麼？」黃捷回應說「可以不來嗎？」。據台媒報道，黃捷大約停留10多分鐘後步出靈堂，她用手摀鼻不斷啜泣，面對媒體追問哭泣原因，她只是搖頭未發言，雙手合十快速坐車離開。

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