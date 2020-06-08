【罷韓成功】韓國瑜昔日對手陳其邁　仍未鬆口角逐高雄市長補選

高雄市長韓國瑜罷免案於6月6日投票過關，依法韓國瑜最晚將於6月12日解除市長職務。面對外界對自身是否接替高雄市代理市長、參與高雄市長補選臆測，台灣行政院副院長陳其邁今天（8日）並未直接回應自己未來去向。不過他也表示，希望未來任何人參與高雄市長選舉與補選，都須保持着對於高雄的熱愛，也應非常了解市政，畢竟這是高雄市民的共同期待。

陳其邁（左二）於8日出席第一屆國家海洋日慶祝典禮。針對高雄市議長許崑源逝世，陳其邁除了表示慰問之意，將會安排時間前往弔唁。（台灣行政院提供）

陳其邁於2018年九合一選舉對上韓國瑜，當時韓國瑜以超過89萬的選票當選高雄市長，而落選的陳其邁轉任台灣行政院副院長。如今韓國瑜卻遭到高雄選民罷免，使得陳其邁的下一步備受輿論關注。

針對罷免案，陳其邁表示，民意已經做出最新決定，他對於民主結果也表充分尊重，也希望過去一年多來的紛擾，可隨着這次投票結果儘速落幕，這一年來市民深切期盼可使市政重新定位，來解決目前當地面對到的全球產業供應鏈重組，或是捷運路網興建、高雄淹水等問題。

對於高雄發展，陳其邁覺得，他與所有高雄人都一樣，不管自己人在哪裏，這都是他長期努力的目標，以重大建設來說，不論是行政院主推的橋頭科學園區、大林蒲遷村，他都期待有辦法儘快解決其中的問題，而這中央也將全力協助地方。

至於是否參加補選與成為高雄市代理市長，陳其邁表示，行政院將基於對高雄市民最大利益與政局安定，對代理市長一職進行安排，同時基於民意已對高雄市長做出最新決定，之後不論是任何人參選或是補選，都相信參選者必須熱愛高雄且非常嫻熟市政，這是高雄市民的共同期待。

面對媒體進一步詢問有消息說，國民黨主席江啟臣傳聞可能參與高雄市長補選，陳其邁則說，參選者必須具備對高雄的愛與感情，也要非常了解當地，「我這個標準不管是任何政黨應該都是一致的適用，這個我想也是市民大家共同的期待」。

此外，即使罷免韓國瑜的同意票數，甚至超出韓國瑜當選高雄市長的得票數，但在高度政治動員下，接下來如何彌平當地民心也成為頗受關注的議題。對此，陳其邁說，應尊重民主與市民做出的結果，他認為在民主國家中，選舉與罷免等公民權的實踐都是非常正常，或許在這過程中會有不同意見與爭辯，但既然投票已經結束，眾人應該要讓這城市繼續大步向前，使高雄成為陽光普照的城市，也希望過去紛擾能透過這次投票結果，使眾人能重新再團結與出發。