【罷韓成功】國民黨副秘：韓敗在「落跑」 　江啟臣不會親征高雄

高雄市長韓國瑜罷免已成定局，國民黨該派誰參與補選的討論聲量越來越高，包括國民黨主席江啟臣，也成為參戰的熱門人選。不過，國民黨副秘書長黃奎博6月8日表示，江啟臣親征高雄市長一事，目前絕對不在考慮範圍內。黃奎博發言過後，國民黨稍晚也發布新聞稿強調，由江啟臣親自參選高雄市長，並不在可行的選項方案中。

黃奎博也在6月8日上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，針對韓國瑜罷免案發看法。黃奎博表示，罷韓同意票超過90萬票，高雄選民因為過去種種，進而決定要出來投票，加上國民黨在文宣論述上又儘量配合韓國瑜，不主動求戰，或許有人會覺得是佛系戰法，軟了一點。

國民黨副秘書長黃奎博6月8日上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，針對韓國瑜罷免案發看法，同時也駁斥國民黨主席江啟臣親征高雄市長補選的傳聞。（Hit Fm周玉蔻嗆新聞製作單位供圖）

但是，黃奎博認為，從韓國瑜的特質看來，喜歡韓的就很喜歡，不喜歡的也非常不喜歡，韓國瑜請了喜歡他的人不要出來投票，可是不喜歡他的人，卻也被激起紛紛錢去投票。據他了解，國民黨事前所做的估票，最壞狀況確實有到將近90萬票的同意罷免票，從結果看來，最壞的結果也確實出現了。然而此次罷韓可算是2020年台灣總統大選的延續，當時韓國瑜被貼上落跑市長的標籤，必須撕開才有機會撐過罷免，可惜以結果看來，顯然撕標籤一事並不成功。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。確定要被免除職務後，韓國瑜率市府團隊在高雄市政府四維行政中心發表談話，並鞠躬向市民及支持者表達感謝。（中央社）

黃奎博也提到，不論民進黨一開始有沒有介入罷韓，但在罷免案中後段，可以看到很多政府力量隱約介入，從台灣中選會主委李進勇以剁頭立誓，要將投開票所開滿，甚至台灣高鐵又提供優惠，這些都是通過執政優勢在罷韓中發揮的功能。

不過黃奎博也感歎，高雄市民曾經給了韓國瑜機會，市府團隊也很努力推動市政，高雄這次面對大雨，淹水退去的速度確實有進步，可是韓國瑜落跑導致的不滿仍在，畢竟高雄市民向來愛憎分明，韓國瑜投入台灣總統大選的形象一直沒能好好扭轉，「高雄市民給的機會，國民黨沒有好好把握，讓市民失望了，不符高雄市民期望，國民黨真的要檢討。」

高雄市長韓國瑜6月6日確定遭罷免，國民黨主席江啟臣當日傍晚現身國民黨高雄市黨部，率黨內同仁出面發表談話。（中央社）

黃奎博說，未來國民黨移師高雄開中常會等做法，其實是想修補與高雄之間的關係，開中常會時，黨務主管也都會到場，多與高雄接觸，這樣的辦法並非不可行，但若要江啟臣親征高雄市長，這目前絕對不在考慮範圍內。

此外，國民黨則通過新聞稿表示，有關高雄市議長改選及高雄市長補選，國民黨不會怯戰，將團結一切力量，重拾民心，爭取高雄市民的認同與支持。在議長改選方面，將結合黨籍議員與對國民黨友善的非黨籍市議員，共同尋求合作管道支持最適切的人選。至於高雄市長補選方面，也將以更開放、彈性的方式考慮整體的佈局，找出最能符合高雄市民期待，也最能為高雄建設擘劃未來藍圖的人選，為國民黨關懷與經營高雄繼續努力。

至於行動中常會的規劃，國民黨表示，本週三（6月10日）已經安排至高雄召開行動中常會，未來將配合各縣市振興經濟的狀況，規劃至各縣市召開行動中常會。