湖南兩初中女生離校後溺亡：家屬稱兩人手綁在一起　警方排除他殺

6月2日，湖南永州東安縣兩名就讀初中二年級的14歲張姓和向姓女生以買東西、領取速遞包裹為由，向老師請假外出後未歸。兩日後，兩人遺體在當地一條河流被發現。 張女的堂姐表示，警方曾告訴家屬，兩人被發現時手綁在一起。不過，當地警方等部門初步調查後，已排除他殺的可能。

根據張女家屬描述，從警方獲悉，5月31日，張女曾與另外兩名女同學和一名21歲男青年入住賓館。但向女家屬表示，當天向女放假在家，並未去涉事賓館。

張女家屬又指，在6月2日晚上8時接到失聯通知，後在其宿舍發現遺書，內容提到因家中重男輕女而輕生，但家屬認為字迹與張女不符。6月4日，警方在向女家附近河流將兩人屍體打撈上岸，張女家屬稱，發現屍體的地方離向女家只有幾分鐘路程。

圖為兩名死者生前照片。（網上圖片）

6月8日，東安縣委宣傳部通報稱，6月4日下午4時左右，有群眾在東安縣鹿馬橋鎮西江河中發現2具屍體。警方接報後查明，兩名死者是該鎮的向女和張女。經現場勘驗、走訪調查、調閱閉路電視畫面和驗屍，確定兩人為溺水身亡。

及後，傳媒從當地相關部門獲悉，警方等部門初步調查後已排除他殺的可能。

由於警方已排除他殺，一些網民質疑兩人為何手綁在一起，但亦有網民認為兩人或是因抑鬱而選擇輕生：

－手綁在一起自殺？兩個人很難把手綁在一起吧 －太詭異了，怎麼綁上的 －教育孩子真不能大意，也需要能力，沒能力教育孩子，就會出問題 －不太相信是自殺，請嚴查 －想知道她們平時在家時候到底發生了甚麼 －不要再抑鬱症污名化了，抑鬱症是實實在在的疾病，是需要正規治療的疾病。

（綜合報道）

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