【逃犯條例】何韻詩去年在台北遊行遭潑紅油　台北地檢署起訴11人

藝人何韻詩去年9月間在台北參與反修例遊行時遭一名蒙面男子潑漆，台北地檢署今天（9日）依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪名，將大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉等11人起訴。

何韻詩去年9月間在台北參與反修例遊行時遭潑漆：

台灣多個公民團體去年9月29日在台北舉行反修例集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方在現場逮捕兩名疑犯。

檢方查出，涉案11人多為大陳島鄉情文化促進會成員或中華統一促進黨黨員，以及胡志偉公司的員工。他們因不滿當時反修例運動的理念及訴求，且得知何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人可能受邀來台，決定策劃犯案。

檢方指，胡志偉等人在事發當天策劃以潑漆、丟擲餿水袋、用水槍射餿水等方式對付何韻詩或黃之鋒等香港人士，並分工為行動組、保護組、後勤等，當天下午到現場伺機下手。

涉案男子胡志偉為大陳島鄉情文化促進會理事長。（中央社）

檢方稱，胡志偉當天下午看到何韻詩在立法院群賢樓大門口前道路上受訪時，拿出準備好的紅色油漆朝何韻詩潑灑，轉身要逃離現場時被民眾制服，而負責掩護的梁太富也當場被逮，交由警方處理。

根據資料，大陳島位於浙江省台州列島。1955年，台灣政府在美國第七艦隊護航下，將大陳島上的2.8萬餘名居民隨台軍一起撤退到台灣，台灣大陳人即指這批人及他們的後代。大陳島鄉情文化促進會則為長期支持統一、反對獨立的政治團體，過去曾有向台獨人士蔡丁貴頭頂強行噴灑生髮水的紀錄。

（綜合報道）