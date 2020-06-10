傳訊息稱女部屬「愛妃、愛妾」　台空軍少將林重宏涉性騷擾遭彈劾

台灣空軍少將林重宏被控對女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋」等不當稱謂和訊息，以及親吻、摸胸等貼圖，並碰觸女部屬肢體。監察院調查後認定林身為高階將級軍官，卻以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，周一（8日）以11票全數通過彈劾案，移送公務員懲戒委員會審理。

監察院指出，該案為國防部首次主動移送該院；彈劾案文指出，林重宏身為高階將級軍官，理應躬先表率，維護軍譽，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻於任職通航資聯隊聯隊長期間，持續多次以聊天軟件Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答（註：日語あなた，稱呼親密對象）、歐妮（註：韓語언니，稱呼姐姐）」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮的不當稱謂、短訊和貼圖，部分傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密。

林重宏（左）涉性騷擾女部屬，去年10月被調任空軍司令部委員。（資料圖片／自由時報）

監察院又指，林重宏另對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸，並以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，但究其所為確已對女性部屬造成心理壓力、使她們感到錯愕，實與性騷擾相當。

該院委員認為，林重宏言行踰越性別分際，嚴重損害軍隊形象，已構成軍風紀維護實施規定，並違反公務員服務法，而有應受懲戒事由，因此依法提案彈劾，並移請公懲會審理，依法懲戒。

軍方官員表示，林重宏後續將面對公懲會的調查。此前2019年10月，林重宏被記過拔官，調任空軍司令部委員一職，根據軍方規定，若司令部委員未在1年內（即今年10月前）獲得新職，將直接面臨退伍命運。

（綜合報道）