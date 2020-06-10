【罷韓成功】蔡英文疑說溜嘴　脱口高雄市長代理人選

高雄市長韓國瑜去職在即，對於行政院將指派代理市長人選，或是高雄市長補選人選，行政院副院長陳其邁在民進黨內呼聲很高。

身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文6月10日主持民進黨中執會，討論高雄市長補選事宜，蔡英文會前受訪時表示，高雄市長補選，民進黨的提名人選會經由黨的機制做決策，對高雄的建設、承諾，都會納入人選的考量跟過程。但代理人選部分，蔡英文受訪時疑似說溜嘴，稱「等高雄市這次補選決定後，才會有行政院副院長代理的問題」，目前台灣行政院副院長，就是綠營內對高雄市長最有共識的人選陳其邁。

身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文（前）10日下午在民進黨中央黨部主持中執會，戴著口罩進入會場。（中央社）

對於罷韓投票的結果，蔡英文重申，罷免跟選舉都是人民的基本權利，高雄市民用民主的方式，替自己的故鄉做出決定，所有人都必須要尊重這個決定，而這次投票結果，對台灣的政黨跟政治人物來說，都應該有所警惕，因為「人民可以賦予權力，但也可以收回權力」，人民才是國家的主人，而承擔公職就要全力以赴。蔡英文呼籲，投票結束後，各方都應理性面對、沉澱心情，而建設高雄是她的承諾，不管誰當高雄市長，她都會建設高雄，而只要好好建設高雄，沒有人會是輸家，高雄市跟市民都會是贏家。

蔡英文並對韓國瑜不提「罷免無效」訴訟的決定，表示尊重，但對韓國瑜所指的「罷韓國家隊」，她則認為韓國瑜說法偏頗，因為這次罷免案的結果，是高雄市民的集體意志，台灣政府在之間的角色，是確保市民行使權利時，不會受到干擾，是政府應該承擔的責任跟角色，沒有「罷韓國家隊」的問題。

國民黨10日移師高雄市黨部召開行動中常會，黨主席江啟臣（左）與高雄市長韓國瑜（藍色背心）一同現身。

蔡英文強調，高雄市長的補選，民進黨的提名人會由黨機制做出決定，對於高雄的建設、承諾，都會納入人選的考量過程中；代理市長的部分，等到補選人選決定後，才會有「行政院副院長」代理的問題。

罷韓投票通過當天（6日），挺韓立場堅定的國民黨籍高雄市議會議長許崑源，晚間墜樓逝世，國民黨主席江啟臣曾發聲明斥責，蔡英文不約束自己的黨內同志，任意帶風向傷害死者家屬。蔡英文說，民進黨第一時間就表達哀悼，也希望家屬節哀保重，檢調也展開相關調查，她要再次強調，任何人的逝去，不分黨派都同感悲傷跟哀悼，但不論任何人跟團體，都不應該消費逝者，呼籲各黨派支持者保持理性。

至於是否會前往許崑源靈堂致意，蔡英文答非所問，僅重申罷免選舉已經落幕，希望大家都保持理性。

另外，陳其邁在民進黨中執會前受訪表示，台灣行政院對於代理市長的考量，會基於市政有無空窗期、政局穩定及市政的無縫接軌，這三個考量來推動，行政院都會做整體性考量，對他而言，不管他人在何處，高雄都是他一生懸命的地方，當他有任何決定，會馬上跟社會大眾報吿。