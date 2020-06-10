「白藍合作」立場開放　柯文哲：還是要跟民進黨做朋友

台灣民眾黨新任秘書長謝立功於6月10日正式就任。台灣輿論對民眾黨找來前國民黨員任職黨秘書長出現不少討論，民眾黨主席兼台北市長柯文哲10日表示，民眾黨一向秉持多元理念，而謝立功是他過去半年認識的人之中最有「細心、耐心、愛心」者，故能在這時間點擔任秘書長扮演黨內調和鼎鼐的角色。 柯文哲還表示，民眾黨並不是只憑「顏色」來做決定，通常都是看「議題」來決定要支持何方。他表示，現在國民黨正急於尋求盟友，不過民眾黨「但也不是因為這樣，就不跟民進黨做朋友」。

在柯文哲（左）的邀請之下，台前移民署長謝立功（右）於6月10日正式接任民眾黨秘書長。（洪嘉徽／多維新聞）

謝立功5月31日即對外表示，他已接受柯文哲邀約，將擔任民眾黨秘書長，並將主動退出國民黨，在消息曝光到正式就任期間，謝立功曾在受訪時拋出「白藍合作」，但也強調這是他個人意見，民眾黨內還沒有討論此事，而國民黨則在6月8日正式開除謝立功黨籍。

由於此時正逢高雄市長韓國瑜遭罷免之後的各黨佈局期間，外界也對民眾黨是否將派人角逐高雄市長補選感到十分好奇，針對記者連番詢問，柯文哲反覆答稱，這是今（10）日民眾黨政會議討論議題。

另就輿論高度關注，民眾黨是否將與國民黨合作參與此次的高雄市長補選，柯文哲強調，從民眾黨立法院黨團在本屆第一會期的表現看來，民眾黨並不是只憑「顏色」來做決定，通常都是看「議題」來決定要支持何方，只要這議題某一個政黨的表態合乎台灣整體利益，那民眾黨就能跟該黨合作，這也是人家說，「重點不是看他講什麼，而是看他做什麼」。

民眾黨主席柯文哲與民眾黨副秘書長陳建璋與謝立功一同出席本次記者會。（洪嘉徽／多維新聞）

至於如何看待國民黨亟欲與民眾黨合作，以及黨內對於謝立功上任秘書長的「異音」，柯文哲直言，「朋友要多、敵人要少」，國民黨當前因為氣勢受挫，故想要找更多人結盟，這很正常，「但也不是因為這樣，（民眾黨）就不跟民進黨做朋友」。

柯文哲表示，民眾黨不會看謝立功的過去身份，而是看他的加入是否合乎目前民眾黨的需要，這才是他最重要的考量；柯文哲舉例，台北市先前選出劉世芬為台北市立動物園園長，但他是等到新聞刊出來知道劉世芬是新潮流系立委劉世芳的姐姐，「可是，我們台北市政府兩輪遴選，從來沒有人提到這問題，所以我們只會說，這人適不適和當台北市立動物園的園長，誰去管她是誰的姐姐或妹妹？」