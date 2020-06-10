【罷韓成功】韓國瑜：鄭南榕自焚是英雄　為何許崑源跳樓是狗熊

高雄市長韓國瑜遭到罷免，使國民黨在南台灣的經營受到重大打擊，對此，國民黨中央在6月10日移師高雄舉辦「行動中常會」，希望能讓黨務主管、中常委與高雄在地民意進一步交流，拓展民意支持的空間。國民黨主席江啟臣表示，不論執政或在野，國民黨的市議員永遠跟高雄市民站在一起關心高雄市的發展。身兼國民黨中常委的韓國瑜也特地到場盡「地主」之誼，答謝黨中央的關心。

國民黨6月10日移師高雄市召開中常會，韓國瑜也到場盡地主之誼。過程中，針對高雄市議長許崑源之死，江啟臣與韓國瑜均大抱不平。（中央社）

不過，針對高雄市議長許崑源墜樓身亡，卻遭綠營議員質疑涉賭一事，江啟臣與韓國瑜均大力表達不滿。江啟臣指出，會在許崑源家屬同意之下，採取必要的法律措施，把清白還給許崑源，吿慰許崑源的在天之靈。至於韓國瑜則強調，許崑源跳樓自殺之前，感歎的是台灣民主遭遇的扭曲，既然鄭南榕是為台灣民主自焚，許崑源一樣是擔心台灣民主，一樣是擔心高雄前途，為什麼鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊呢？這太惡劣，太惡毒了。

江啟臣在中常會坦言，過去幾十年來，國民黨在高雄確實輕忽了人才培養，也仍未解決政策的重北輕南，限制了高雄的發展。然而， 韓國瑜2018年帶着滿腔熱忱，扭轉了高雄市民對國民黨的印象，打破了高雄長期綠大於藍的基本盤，令國民黨獲得再次為高雄服務的機會，只是，罷免投票結果卻沉重地提醒了國民黨，不應該將高雄鄉親的寬厚視為理所當然，必須謙卑反省。

至於許崑源輕生後仍遭輿論攻擊一事，江啟臣則強調，面對這樣不公不義、沒有是非的耳語，國民黨完全不能接受，他要求黨中央與地方黨部，務必針對這些不實的耳語加以反駁，同時，黨中央也會在家屬同意之下，採取必要的法律措施，以還許崑源清白。

韓國瑜則表示，許崑源跳樓自殺之前，曾對妻女感歎，台灣民主怎麼會這個樣子？這麼優秀的高雄市府團隊竟然被罷免，那他活下去又有什麼意思？當時許崑源的女兒曾勸他去洗澡休息，結果最後許崑源就跳下去了。韓國於感歎，真實的情況沒人關心，反而去抹黑，許崑源這幾天被這麼多惡意謠言扭曲、持續追殺，台灣人的厚道到哪裏去了？

國民黨籍高雄市議會議長許崑源日前墜樓身亡，黨主席江啟臣（右2）10日帶隊南下高雄弔唁，並舉辦行動中常會，高雄市長韓國瑜（右3）也到場，眾人會中一起為許崑源默哀。（中央社）

韓國瑜質問，鄭南榕為台灣民主自焚，許崑源一樣是擔心台灣民主，一樣是擔心高雄前途，那麼「為什麼鄭南榕是英雄，許崑源卻是狗熊呢？」這太惡劣，太惡毒了，他一定要幫許崑源的名譽做最後的捍衛。

另外，韓國瑜也強調，本次的罷免事件是高雄市民對韓國瑜團隊的同意或否定，只是過程中有諸多不實謠言，指稱江啟臣不關心高雄，這樣的說法大錯特錯，事實上，江啟臣跟國民黨秘書長李乾龍均全力幫助，希望這些謠言能止於智者。