【罷韓成功】韓國瑜「珍重再見」吿別音樂會　向支持者鞠躬道別

高雄市長韓國瑜遭罷免，今日（11日）為韓國瑜高雄市長職務最後一個上班日。為此，韓國瑜與市政府團隊在下午於高雄市政府鳳山行政中心前舉辦「真愛高雄，珍重再見」吿別音樂會。 韓國瑜強調，在這一年五個月的任期中，他與市府團隊均全力以赴，不辜負市民的期待，然而目前他不會接受任何職務邀請，也不會參與任何組織、任何形式的活動。最後，韓國瑜也率市府團隊向現場支持深深鞠躬道別。

高雄市長韓國瑜6月11日在高雄市府鳳山行政中心舉辦「真愛高雄，珍重再見」吿別音樂會，現場吸引大批支持者穿着白衣前來送別韓國瑜。而韓國瑜也率市府首長團隊，向支持者感性話別。（中央社）

本次韓國瑜與市府團隊的「畢業典禮」 湧入大批身穿白衫的支持者，只為了向韓國瑜及高雄市府團隊道別，現場氣氛離情依依。韓國瑜在現場不斷稱許自己的施政團隊，更對局處首長一一唱名，感謝他們的努力。

韓國瑜表示，離開高雄，對他個人而言，雖有萬般不捨及一些遺憾，但他仍抱持滿滿的祝福，心中盡是坦然。因為他知道自己是為何而戰，自己和團隊是為了什麼樣的價值、理想和願景而奮鬥努力，所以無論結果，他都會是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」

韓國瑜遭到罷免，大批支持者身穿白衫來到「真愛高雄，珍重再見」吿別音樂會現場，送別韓國瑜及高雄市府團隊。（中央社）

接着韓國瑜話鋒一轉，對於罷免案抒發不滿。他指出，當社會多數不在乎政府負債、不在乎官員貪污、不在乎國家經濟與安全、甚至不在乎是非黑白，只要顏色正確、言語嗆辣、官網圖文並茂，仇恨對立和黨同伐異都是被允許的。韓國瑜問，但是，仇恨對立和黨同伐異所豢養出來的民意，究竟是民主、還是猛獸？韓國瑜說，民主所創造的應該是良善與和諧，而不是仇恨和對立，「仇恨和對立所創造和產生的民主，是披着民主外衣的暴政。」

韓國於強調，對於千千萬萬支持自己的好朋友們，他在此再次表達對各位深切的敬意、謝意與歉意。自己依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣。但目前他不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。

最後，韓國瑜也率市府團隊向現場支持深深鞠躬道別。