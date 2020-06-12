國民黨：三倍券發放有玄機　或引爆綠營內鬥

為降低疫情對消費力的衝擊，台灣政府決定發放振興三倍券，並擬令全台郵局加班配合發券。對此，國民黨6月12日召開「郵局量能不足，三倍券將造成排隊亂象」記者會，由國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、副主委李永萍主持，炮轟台灣行政院缺乏領券配套，不僅將使基層郵局員工壓力過大，更可能重演如當初領口罩時發生的排隊亂象。

黃子哲更指，台閣揆蘇貞昌近期與民進黨新潮流系矛盾不斷，擔綱發券重任的中華郵政董事長吳宏謀屬新系，假如發券出差錯，吳宏謀恐再度背黑鍋。

國民黨文傳會主委王育敏與副主委黃子哲舉行記者會，談論蔡政府發放的振興三倍券可能會造成全民困擾。（楊騰凱／多維新聞）

王育敏表示，雖然振興三倍券有提供預約管道，但是根據先前口罩預購的狀況來看，預購人數僅約182.5萬，佔全台人民比例僅8％，又據台媒調查，全台將近920萬人傾向前往郵局領券。但全台郵局共1299家、基層員工則僅有6,000餘名，就算中華郵政預計增加1,000名人力，每名員工平均也要發放上千份三倍券，更容易造成員工壓力過大，忙中發生錯誤，以及郵局大排長龍的情形。

黃子哲則認為，中華郵政董事長吳宏謀是前台灣總統府秘書長陳菊的人馬，泛屬新潮流系，前陣子蘇貞昌跟新系關係緊張，這次發三倍券，讓中華郵政承擔重大的業務，蘇貞昌還稱是要考驗中華郵政，不禁令他質疑，這是不是挖坑給吳宏謀跳？如果中華郵政把事情做好，蘇貞昌可以分享榮光，但如果發放出錯，吳宏謀可能又要背黑鍋。

為降低疫情對消費力的衝擊，台灣政府決定發放振興三倍券，並擬令全台郵局加班配合發券。（中央社）

王育敏呼籲，台灣行政院應該主動為郵局員工及台灣民眾分攤壓力，不應該在配套不完備的情況下，把責任推給郵局基層。國民黨也提出三點具體建議，一、以民眾身分證字號尾數分流，避免排隊擁擠。二、針對身障人士、弱勢族群，直接發放2,000元，減輕排隊人潮。三、發券若有疏失，應由政府承擔所有責任，而非郵局基層。