白綠交鋒「一黨專政」 　柯文哲質問：黨政軍退出媒體是誰主張

就在民眾黨新任秘書長謝立功、立委蔡壁如接連釋出「白藍合作」拼高雄市長補選意向之後，國民黨卻表示將自提人選，看似對民眾黨的合作提議不領情。對此，台北市長兼民眾黨主席柯文哲6月12日表示，雙方做生意不見得會成功，合作提案就是大家出牌的過程，若到最後不成，那就是尋找自己的人選，「不然怎麼辦？」

台北市長柯文哲（中）出席社宅開工典禮。（台北市政府）

柯文哲於12日出席台北市北投區福國社宅開工典禮。針對市議員質疑台北市政滿意度為何落居全台最後一名，柯文哲脱口而出，「人在福中不知福」，認為以客觀指標來看台北市均是全台第一，包含居住正義、市場改建等，至於市民主觀對於市政不滿，他們就是繼續努力。

不過，由於柯文哲近日與綠營頻繁對於台灣是否進入「一黨專政」隔空交火，有媒體詢問柯文哲，台總統蔡英文是否也讓民眾「身在福中很知福」？柯文哲則稱，總統民調總會高高低低，人生本來就是起起落落，只要每天認真過日子即可。

至於柯文哲自己是否有感受到蔡英文的「福份」，柯文哲則說，至少目前自己還不用戴口罩，當前全球不用戴口罩生活的國家不多。

另就白綠隔空交火的「一黨專政」議題，柯文哲表示，他每次詢問蔡英文Ａ問題，對方都回答Ｃ答案，都不直接回答他的詢問，更指綠營從來沒有回應「黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張」。

高雄市長韓國瑜11日為最後一個上班日，大批民眾下午現身參與告別音樂會，韓國瑜在「感恩的心」歌曲聲及民眾加油聲中向眾人道別。（中央社）

針對民眾黨在高雄市長補選的佈局，柯文哲說，由於自己每天都在台北市工作，沒時間處理補選事務，故他後來指定民眾黨秘書長謝立功、副秘書長陳建璋、立委蔡壁如、張其祿與林富男負責處理補選事務；柯文哲更拿民眾黨立法院黨團的首會期為例，指出該黨在不同議題都可以與不同政黨合作，只要人選是對的，「我們跟誰都可以合作」。

韓國瑜日前遭到高雄市民罷免市長一職，對於仍在國民黨具有一定影響力的韓國瑜是否將轉戰台北市長，柯文哲則說，他建議韓國瑜先休息一陣子，畢竟過去三年間，韓國瑜已經打了5場選戰，故應該先休息一下，沉澱後再出發。