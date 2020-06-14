修例風波一周年｜台北周六辦晚會逾7千人參與　林夕林榮基等出席

上周二（9日）是反修例示威爆發滿1周年的日子，在台港人與10多個公民團體上周六（13日）在台北自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行」周年晚會，主辦機構指有超過7000人次參與；民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量等立法院朝野黨團均派出代表參加，銅鑼灣書店創辦人林榮基、香港作詞人林夕等人亦出席活動。

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晚會共提出4大訴求，包括拒絕香港警察與大陸資本入境及為因應香港移民做好準備等，要求台政府盡速兌現庇護港人方案的承諾。

對於援港方案，香港作詞人林夕在會前受訪時說，這不是簡單的事，寧願用更多時間訂出更好方案，「不要讓台灣的朋友覺得不安心，覺得有反作用力」。

林榮基表示，台灣援港方案必須謹慎不能急。希望香港年輕人先離開香港，保護自己才有機會長期抗爭。（中央社）

林榮基：希望年輕人先離開香港

林榮基在致詞時表示，他始終認為香港年輕人要先好好保護自己，「猶太人離開德國才能重建自己的家園，這是歷史事實不是假的」，因此希望香港年輕人可以先離開香港，或許能來到台灣，才能長期抗爭。他表示，援港方案要一個步驟、一個步驟來做，不能太急，「我們也知道台灣擔心中國大陸人士會假扮香港人過來，對台灣做一些違法的干預，因此它小心，我可以理解」。

但他亦建議，政府在考量方案時，能從人道立場，放寬港人在台停留時間，至少能有1年時間，讓港人可以在這期間思考下一步。林榮基也提到，如果港人真的過來台灣生活，首先要注意自己的行為，跟台灣人一起保護這塊土地，是否能對台灣民主自由有所幫助，是港人來台前應該思考的。

國民黨籍立法委員陳以信出席活動時受訪表示，希望政府提出的人道救援方案能夠儘早落實、提出內容，國民黨在這個角度上會持正面態度。

（綜合報道）