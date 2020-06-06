【新冠肺炎】望盡回台路　在台境外生：盼開放境外生分批返台

隨着台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台中央流行疫情指揮中心（指揮中心）於5月27日宣布，自6月7日起將解禁相關防疫措施。不過，台灣政府方面又表示，目前維持現狀，暫未開放境外生返台。 因疫情影響無法返台就學的陸生、港澳生與境外生，其受教權和畢業程序今年受到不小的衝擊。6月5日下午，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，要求台行政院與教育部應立即規劃，表達開放應屆畢業生6月底進入台灣，其他境外生可於7月起分五批入境，並於9月14日下學期開課前讓所有境外生能夠全數來台的意願。

據傳台教育部原本擬定最快於7月解禁，採取「分批、疫情輕微、學位生」為優先入境對象。然而，台行政院於6月3日跨部會會議後政策突然喊卡，決議境外生暫不解禁；翌日教育部表示要等全球疫情更趨緩再檢討開放時機，到了6月5日，指揮中心指揮官陳時中表示，要等台灣境內鬆綁比較穩定了，再逐步開放境外。已展開準備檢疫宿舍及各項境外生返台事宜的台灣成功、實踐、中原等大學亦感到錯愕，頓感境外生回台之事再度遙遙無期。

2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，期望能開放讓至今尚未返台的境外生能分成5批次，有序返回台灣。圖為小組成員、台灣世新大學社發所陸生張郁。（許陳品／多維新聞）

對於台灣政府對境外生返台一事的「髮夾彎」（轉軚），「境外生權益小組」成員、現就讀於世新大學社發所的陸生張郁表示，根據教育部數據，滯留在境外的境外生（學位生）約有2.6萬人，若7月解禁，可分批於7月至9月返台，以14天檢疫期限計算，具體可分成5個批次回台、平均每批次約5,200人，平均每校每批只要接回36人。

張郁指出，雖然台灣部分高校的隔離住宿房間稍嫌吃緊，但實際上每批境外生僅會佔用31.5％的房間用來隔離檢疫，而全台各大專校院僅須利用暑假期間的學生宿舍就能容納全部返台境外生隔離，甚至不需動用到校外的防疫旅館。張郁批評，全台境外生多來自於馬來西亞、越南、印度尼西亞、中國大陸、香港、澳門等國家或地區，上述地區學生人數總計佔台灣境外生的比例約八成。而如今中國大陸與東南亞各國疫情已明顯趨緩，但台教育部仍堅稱「等國際疫情趨緩再討論開放時機」等理由，完全不成立，已經嚴重影響無法返台學生的受教權。

張郁指出，據台灣移民署的數據，今（2020）年3月，台灣邊境管制加強後，仍有21.6萬人次入境；4月邊境管制升級，入境人數尚有2.3萬人次，至5月也有2.2萬人次入境台灣。迄今為止，台灣已連續54天未出現本土案例，零星境外移入病例加總不超過10個。既然台灣防疫工作卓有成效，呼籲台灣政府應儘快讓境外學生返台就學，正可以彰顯台灣的防疫成果。

2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，期望能開放讓至今尚未返台的境外生能分成5批次，有序返回台灣。圖為到場聲援的台灣政治大學傳播學院院長郭力昕。（許陳品／多維新聞）

到場聲援的台灣政治大學傳播學院院長郭力昕表示，有博士階段的陸生寒假時赴越南做調查研究，至今無法再入境台灣，學生也擔心先回中國大陸再申請入境台灣，恐致入台機率更渺茫，故至今一直滯留在越南。郭力昕痛批台政府因為被歐美誇獎防疫成果就暈頭，沒看到陸港澳學生在兩岸扮演的重要角色。他強調，若台灣政府持續盲目追求「零確診」、 不顧其它社會需求，將會是全球最後一個解封的地區。

稍晚台教育部主任秘書朱楠賢代表教育部接下陳情書，並表示已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規劃，以備在國際疫情和緩，可適度開放邊境管制時能迅速分批啟動境外生返台居家檢疫流程，安全有序讓境外生返校復學。但會議初步討論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台，後續將根據國際疫情狀況及檢疫量能隨時檢討開放時機。行政院會擇日再召開跨部專案會議協調，教育部將依照會議結果辦理。

2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，期望能開放讓至今尚未返台的境外生能分成5批次，有序返回台灣。圖為代表台教育部出面接下陳情書的教育部主任秘書朱楠賢。（許陳品／多維新聞）

朱楠賢的回應引發現場學生不滿，紛紛要求教育部給出跨部會會議的開會時程與解封時程，並質疑教育部未給予任何承諾、只是出來「摸頭」、安撫。朱楠賢無奈地稱，跨部會會議要由行政院擬定時間後才會召開，目前教育部也在等待開會通知，僅表示「大家都在努力，我們真的都理解」。最後，朱楠賢在學生「分批入境、全數回台」，「防疫模範生、顧好境外生」的抗議聲中，在數名警力保護下離開。

日前受疫情影響無法返台的陸生發動聯署並發表公開信《陸生畢業生的一封公開信》，向台灣政府表達返台就學的強烈意願。截至6月1日，陸生群體自行做的「陸生返台&防疫意願調查」顯示：一是在學陸生中，畢業生群體近期返校意願明顯更高；二是在學陸生，若近期返台，必要防疫措施的配合程度都非常高；三是即使當校內防疫量能不足，不得不接受校外自費隔離時，仍有超過四分之三的畢業生群體願意配合；四是有99％的陸生表示願意從現在起，繼續堅持合格防護手段（口罩、洗手、保持社交距離等），並自主監測身體狀況直至入台；五是94％的陸生願意配合在行前出具必要的核酸檢測等醫學證明。還有80%的陸生表示願意在本校防疫量能緊張時，配合在他校進行校內防疫隔離。