高雄市長補選「白藍合」難度高　蔡壁如籲國民黨放下成見合作

由於前高雄市長韓國瑜遭到罷免，面對緊接而來的補選，輿論多關注民眾黨與國民黨兩大在野黨的合作意向。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如於6月15日再度向國民黨喊話，基於台灣目前有第三勢力發展空間，希望國民黨可以放下成見與第三勢力共推一位無黨籍高雄市長補選候選人，但蔡壁如坦言，自己目前尚未與國民黨主席江啟臣接觸，且白藍合作難度高。

民眾黨立委蔡壁如（左）、媒體人黃暐瀚（右）。（《POP撞新聞》提供）

蔡壁如15日接受媒體人黃暐瀚專訪。黃暐瀚認為，本次的罷免結果形同高雄市民對國民黨投下不信任票，故這時間點國民黨應該要休養生息，並準備在2022年等常規選舉提出對於市政的願景。針對高雄市補選一役，黃更打趣說，「國民黨要休養生息，民眾黨要練兵，民進黨需要其邁」。

蔡壁如認為，她支持選出在地的市長，在本次補選，大家應回歸到理性來思考，高雄人究竟需要什麼樣市長，怎樣才能讓高雄再度繁榮起來；此外，由於2020年選後，台灣政治已成為「賓士板塊」，第三勢力也在台灣具有3成左右的支持度，故他認為第三勢力與國民黨應團結一起共推無黨籍候選人，重現2014年的「在野大聯盟」模式。

2020年選後，台灣兩大黨以外的第三勢力政黨得票合計衝破三成二，和藍綠已形成分庭抗禮的「賓士型」政治板塊。（網上圖片）

但隨着江啟臣已明確表示將派人出來參與高雄市長補選，白藍合作恐破局，面對黃暐瀚連番詢問自己是否最後將被民眾黨派出參與補選，蔡壁如則表示，自己此刻對於高雄經營不深，並沒有主觀意願參與補選，但未將自己參選的可能性說死，並強調「最後一刻再來決定」。

至於白綠支持者的隔空駁火，蔡壁如表示，過去很多台總統蔡英文的政見，執政後都不太做了，先不說《香港澳門關係條例》修法，光看執政黨處理實際登錄、《礦業法》就可以了；蔡壁如也表示，她也從《國土計劃法》修法一事，認識民進黨是「輿論治國」，只要以輿論猛攻該政策，執政黨就會收手，不過若是好的政策的話，她還是認為執政黨仍需耗時溝通。