台灣獲除名「口蹄疫區」　台豬苦等23年終可外銷出口

「世界動物衛生組織」（OIE）於2020年6月16日宣布，認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。這意味著，1997年台灣爆發口蹄疫疫情被列入疫區、停止生鮮豬肉出口23年之後，台灣的豬肉終於可以外銷。

OIE成立於1924年，總部設在法國巴黎，目前共有182個會員國，台灣於1954年加入成為會員。該組織旨在促進國際間動物衛生合作，維護國際動物及畜產品的貿易安全，並負責制訂全球動物衛生及防檢疫標準。

台灣外交部6月16日晚間發佈新聞稿，表示台灣自從1997年發生口蹄疫疫情之後，23年來政府與民間共同努力，不斷精進動物防疫工作，成果終於獲得國際採認，外交部表示肯定及歡迎。

台外交部表示，台灣自口蹄疫區除名，台灣豬肉將可解禁出口。 （屈彥辰／多維新聞）

台灣外交步進一步說明，因為受到新冠肺炎疫情影響，OIE原訂今年5月在法國巴黎召開的第88 屆年會被迫延期至2021年舉行，原訂今年年會中將表決採認包含台灣「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定等重要議案，則改以通訊投票方式進行。外交部配合主管機關行政院農業委員會持續關注該案進展，並透過台灣駐法國代表處與OIE保持密切聯繫溝通，確保台灣議案順利獲得通過。

台灣外交部表示，台灣獲得OIE「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定，是台灣動物防疫工作的重要成果與里程碑，台灣也可望藉此拓展肉品外銷的國際市場，也欣見台灣第一線動物防檢疫人員及產、官、學、研等全體人員多年來的付出與貢獻獲得國際認同與肯定，未來也將配合主管機關農委會，繼續深化與OIE及其會員國的互動、交流及合作，以確保台灣動物衛生、食品安全及經貿利益。

蔡英文6月17日早上亦於臉書發文表示慶賀，內容指出「世界動物衛生組織已經通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名！從現在開始，台灣的豬肉，終於可以再次外銷，再次回到世界舞台了！漫長的努力終於有了回報，謝謝過程中參與的每個人。接下來，台灣會再接再厲，推動豬肉出口的談判，為台灣的豬豬產業，打開更多、更大的市場！」