【高雄市長補選】陳其邁稱明天將「畢業」　間接證實會投入補選

台灣高雄市長韓國瑜6日遭選民投票罷免成功，高雄市即將於8月15日進行市長補選。 台行政院副院長陳其邁6月16日於高雄中學畢業典禮致詞時表示，「明（17日）天也會有我的畢業典禮」，間接證實他將辭去行政院副院長一職，投入高雄市長補選。

行政院副院長於16日出席高雄中學畢業典禮，而他自己也是雄中校友，更鼓勵在場學弟，「面對失敗、面對挫折，倒下去馬上爬起來，就算爬不起來，用爬的我們也要達到目標，勇敢面對未來的挑戰」。（台灣行政院提供）

面對媒體詢問在畢業典禮詞提到「明天是他的畢典」是否代表將參與補選，陳其邁答稱，「我做任何事情，當我下了決定，我就是會展現我的決心，勇往直前」

另就再一次參選，是否有信心超過2018年參選高雄市長選舉時的得票數，陳其邁表示，只有更好，沒有最好，「讓台灣或者是高雄更好，這是我一輩子努力的目標」，強調他將努力到最後一分鐘，最後一秒鐘，會努力爭取更高的票數當選。

陳其邁於2018年九合一選舉中和韓國瑜競爭高雄市長職務。當時韓國瑜以超過89萬的選票當選高雄市長，而綠營的陳其邁則以約74萬票落選，最終他轉任台灣行政院副院長。

近日韓國瑜被罷免後，台灣行政院12日宣布，代理市長確定由高雄市政府參事、前秘書長楊明州擔任。