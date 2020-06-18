民眾黨內鬥風波不斷　柯文哲：嚴禁放話文化

台灣民眾黨今年3月爆出黨內新秀蔡宜芳與時任民眾黨中央委員張益贍不倫緋聞，儘管民眾黨火速開除張益贍黨籍，但已重挫該黨聲譽。事件過去三個月，台灣媒體人黃光芹6月16日爆料指稱，當初披露該消息給記者的消息來源，實是民眾黨立委蔡壁如。對此，台灣民眾黨今天（18日）發表聲明，要求黃光芹於24小時內道歉且澄清，否則民眾黨將採取法律行動，以正視聽。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

成立於2019年8月的台灣民眾黨，黨齡迄今未滿一年，卻已多次陷入黨內鬥爭、放話的風暴之中。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲今天受訪時表示，即便撰寫蔡宜芳與張益贍緋聞的記者已否認消息來源是來自蔡壁如，不過由於近日民眾黨內多出現放話文化，故他於17日黨政會議上表示，嚴禁黨員向記者放話，有事情就直接拿出來講。

至於民眾黨在高雄市長補選的佈局，柯文哲認為，還是交由民眾黨本次選戰的五人小組以專案來處理，不管是黨內要找人、與他黨協調整合皆需時間。面對媒體追問甫辭任台行政院副院長的陳其邁是否將贏得本次選舉，柯文哲指出，對方都準備那麼久了，但由於補選投票率不高，評估投票要超過3成得票率不容易。

台北市長兼民眾黨主席柯文哲於17日出席民眾黨政協調會報。（譚英瑛／多維新聞）

此外，面對媒體詢問台灣邊境管理與境外人士入台的防疫議題，柯文哲認為，疫情控制有兩種手法，一是邊境管制，再者則是內部控制，由於全球每日都還有10萬以上的新增病例，故邊境管制應明確處理，以目前衛福部的方案來說，從較安全地入境是集中管理五天，之後採檢沒問題就放出去，但若是從比較有感染風險的地方來，那政府檢疫的時間將延長，不過他自己比較支持這段時間採集中管制，勝過於居家檢疫。

柯文哲進一步主張，若台灣政府採行居家檢疫，一旦人數增加太多，這將造成民政局、衛生局系統崩潰，由於目前不知道政策之下每日將放多少人入台，他希望行政部會放人入境一定要與地方政府談妥，若是集中管制，那沒問題，不過這次又是要地方民政系統與衛生系統來監督的話，那就要講清楚每日入台人數，這樣台北市政府才好與中央合作。