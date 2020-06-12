傳韓國瑜將接台北市副市長　柯文哲：假新聞要做像一點

台北市長柯文哲6月12日於台北市議會接受議員質詢。有台灣媒體報稱台北市有意聘請韓國瑜擔任副市長，對此，柯文哲表示，現在三位副市長都在議會現場，「你講這話是要嚇死他們，假新聞要做像一點」。

台北市議員王世堅詢問，柯文哲是否有與韓國瑜聯絡，柯文哲反覆答稱「沒有」，重申韓國瑜須先休息「沉澱一下」。至於王世堅問及柯文哲是否將請韓國瑜擔任北市副市長，柯文哲則指這消息根本就不像假新聞，畢竟當中也會有幾分「真」。

據了解，罷免案確定通過後，國民黨副秘書長謝龍介曾表示，國民黨與韓國瑜應該要更同面對並思考，「市民是因為不喜歡你，還是1月11日總統大選後還要繼續懲罰你」，建議韓先好好沈澱情緒，準備好了再出發。

據《東森新聞》，有國民黨黨內人士稱，韓國瑜的影響力仍在，許多韓粉還是死忠支持，不離不棄，建議他可以帶著這股高聲量轉戰台北市或其他縣市長選舉，或者也可以考慮回歸黨中央，帶領國民黨的改革之路，角逐黨主席或其他黨的要職。

不過，也有分析指，韓國瑜參加台北市長選舉可能性不高：「如果初選中面對（國民黨的）蔣萬安和羅智強，同樣面臨尷尬，在高雄被高票罷免的市長，怎麼好意思回鍋到台北與同志廝殺，除非到時候蔣羅毫無贏過綠營對手的機會，而韓有，他們倆才主動退讓。」