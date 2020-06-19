國民黨改革報吿出爐：不必害怕「李登輝路線」務實「華獨」可能性

國民黨6月19日召開改革委員會全體會議，釋出初步的黨務改革報吿，分成兩岸論述、青年參與、組織再造、財務穩健等四大部分。

國民黨主席暨改革委員會總召集人江啟臣致詞表示，接下來將下鄉開辦面對面的座談，傾聽各地黨員對國民黨的期許，透過各種方式具體落實，作為推動黨務的執行方針，9月黨的全代會是重要的里程碑。

國民黨當地時間6月19日召開改革委員會全體會議，由國民黨主席江啟臣主持。 （截圖自國民黨改革委員會全體會議直播）

縮減行政支出 追求財政平衡

國民黨立委暨財務穩健小組召集人曾銘宗首先發表，財務穩健分成短、中、長期三階段目標，短期目標先求收支平衡，不再新增債務，中期目標是收支平衡並籌措部分黨務發展費用，長期目標則為維持長期收支平衡，以利永續經營益。

就青年參與部分，國民黨改革委員會青年參與組副召集人黃士修表示，將重啟時任主席洪秀柱任內推動的「武林計劃」，尋找有參選意願的年輕人，由黨給予資源跟協助，展開政治事務的從政之路。

青年參與組還提出，民眾認為國民黨「沒有價值」，是當前觀感致命傷，台灣人民不知道國民黨要把台灣帶到哪裏去，沒有明確價值也導致幕僚只能「揣摩上意」，國民黨對外應該營銷「中華民國」到國際，對內應捍衛自由民主法治精神。

青年參與組進一步表示，國民黨不應該落入意識形態之爭，國民黨也該針對「中華民國」的主體性多點着墨，不必害怕思考「李登輝路線」的務實「華獨」（即台灣應該維持中華民國的國號以及獨立現狀，不追求台灣獨立和反攻大陸，也不贊同被中華人民共和國統一）可能性，國民黨也應關注中國大陸民主化，才能保障台灣人民安全。

國民黨智庫副董事長連勝文抨擊，中常委跟中央委員的功能不知道到底是什麼，開會常在浪費時間。 （截圖自國民黨改革委員會全體會議直播）

連勝文抨擊中常委開會常浪費時間

前國民黨立委暨組織改造組召集人呂學樟表示，明訂中常委連選得連任一屆，連屆期最長為8年，杜絕「萬年中常委」的污名；落實「決策結構內造化」目標，除既有對婦女、青年、弱勢團體的保障外，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上之民意代表的保障，名額從原有的40%，提高為50%。期能使黨內決策更貼近民意；增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，統一事權，提供過去黃復興黨部成員更高的尊榮與服務；明訂每1,200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數調整至1,041席（原1,535席），並保障368個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區至少皆有1席黨代表；增加公職人員問政評鑑機制。

國民黨智庫副董事長連勝文在講話時提出質疑，國民黨的中常委跟中央委員的功能到底是什麼？國民黨可以設定很多防弊的機制，但中常委、中央委員的功能到底是什麼？很多時候開會，時間都被無意義的行為浪費掉，有當場跟主席「討論」事情的，也有「唱歌的」，常常一過就是半小時，「人生中有多少個半小時被浪費掉？」