哥本哈根民主高峰會｜蔡英文：台灣會為港人提供必要的人道協助

台灣總統蔡英文周五（19日）應「民主聯盟」（Alliance of Democracies）邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演講。除了談及台灣在新冠肺炎疫情中的抗疫經驗，她在演說中還呼籲大陸尊重港人的基本自由，並承諾台灣會繼續為香港人提供必要的人道協助。

丹麥舉辦第三屆「哥本哈根民主高峰會」，主辦方邀請蔡英文發表視訊演說，頭銜冠以「中華民國台灣總統」（President of ROC Taiwan）。（Alliance of Democracies）

據台媒報道，由「民主聯盟」主辦的「哥本哈根民主高峰會」今年因疫情改採視訊方式舉辦。蔡英文發表了預先錄好的演講，峰會主持人則以「中華民國台灣總統」介紹她出場。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、歐洲聯盟執行委員會副主席尤洛娃（Věra Jourová）等政要也以錄影或視訊方式與會。香港眾志秘書長黃之鋒也在會上擔任主講人。

蔡英文在演講中指出，台灣因應新冠肺炎疫情的經驗顯示，不需犧牲最重要的民主原則，只要方法得宜也能成功抗疫，又指民主正是台灣得以成功抗疫的重要資產。

蔡英文提到，儘管世界衛生組織（WHO）置政治考量於全球公衛利益之上，未邀請台灣參加今年的世界衛生大會（WHA）分享抗疫經驗，台灣依然隨時準備好協助其他需要協助的國家。她強調，各項有效措施讓台灣得以控制疫情，並進一步幫助他人。而台灣目前已向超過80個國家捐贈醫療物資，包括超過5200萬個口罩。

蔡英文稱，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。（Alliance Of Democracies）

蔡英文又說，台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由，「他人捍衛自由，我們不能袖手旁觀；還有幾周，香港才屆回歸中國23周年，香港情勢卻持續惡化。台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。」

她還稱，後疫情復甦之路將相當艱辛，民主體制將遭受更多衝擊。國際社會因此需尋找新的平衡，包括價值觀與經濟利益的平衡，歡迎歐美企業前來民主台灣投資，共同打造嶄新、多元、強韌的供應鏈。

據此前報道，因應大陸全國人大提出「港版國安法」，蔡英文在5月27日宣布將提出「援港方案」。及後陸委會主委陳明通於6月18日公布「香港人道援助關懷專案」，將設置專案辦公室，預計7月1日營運，向港人提供就學、就業、移民等協助與必要照顧。

對於蔡英文和黃之鋒出席哥本哈根民主高峰會，中國駐丹麥大使館日前表示，兩人與會違反一個中國原則，干涉中國內政，是對中國的公然挑釁。聲明中還說，黃之鋒「乞求」外國干涉香港事務，更體現中國進行國安法立法的必要迫性。

（中央社）