港版國安法｜台陸委會：港人「合法入境」才能援助，不會集體安置

蔡英文5月27日宣布將提出「援港方案」，受到輿論關注。台陸委會主委陳明通於6月18日公布「香港人道援助關懷專案」，將設置專案辦公室，預計7月1日開張，提供諮詢與專案服務。 不過，此前陸委會強調方案是針對《港澳條例》第18條的「政治庇護」港人，但如今卻多了「攬才」專案、跨國企業來台專案等。 陳明通強調，既有機制已足夠因應相關情況，不會為援助港人而另修《港澳條例》；此外，香港人也必須合法入境，台灣才能提供相關援助，他強調台灣對港人「是援助，不是救援」。此外，他也表示，不會有集體安置港人的情況。

陳明通強調，是援助並非援救，若要以《港澳條例》第18條尋求協助，前提是港人必須入境。（楊家鑫／多維新聞）

6月18日，台陸委會舉行例行記者會，並公布「援港方案」。陳明通指出，辦公室有三大專案，一是強化港人來台服務，協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之項目管理。並整合民間力量、協調相關機關，主動關心港人在台就學、就業及生活情形，協助解決相關問題。

二則是針對《港澳條例》第18條的援助關懷專案，將協同相關機關協助其在台之生活照顧或法律諮詢等必要事務。若經許可停留或居留，進一步輔導就業就學。三則是跨國企業及國際法人團體來台專案，若有意願轉移來台，指派專人提供客製化服務。

針對援助經費從何而來，據瞭解，本年度將由陸委會預算來出，之後若還是不夠，則動用行政院第二預備金。

關於民間團體呼籲修正《港澳條例》第18條與施行細則第25條，將援助港人制度化，陳明通表示，目前既有法制就足夠了，不需要再修法。他也不斷強調，若要以《港澳條例》第18條申請之港人，必須「合法入境」後，才有法源依據提供協助。過去一年來陸委會已陸續處理的個案，則可立即使用。

有媒體追問在香港、適用第18條的港人是否可直接請求協助，陳明通重申，必須入境才能提供協助，「這是援助專案，不是救援專案」，在法律授權之下，我們只能做到這麼多。陳明通也提到，不會有集體安置的情況，過去都是由民間團體處理，現在政府接手。