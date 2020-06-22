陳菊獲提名台灣監察院長　宣布立院通過後將退出民進黨

台灣總統府今日（22日）宣布第6屆監察委員提名人選，其中，前總統府秘書長陳菊被提名為監察院長，兼任第一屆國家人權委員會主任委員。 陳菊在監察委員被提名人介紹記者會上致詞表示，她知道自己責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裏清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」

總統府下午舉行監察院第6屆監察委員提名記者會，介紹第6屆監委提名名單，除陳菊擔任監察院長及國家人權委員會主任委員外，監察委員提名人選不乏新任和現任監委，當中部分將兼任國家人權委員會委員。

記者會由總統府秘書長蘇嘉全（左）引言，提名審薦小組召集人陳建仁（中）致詞並逐一介紹被提名人，再由院長被提名人陳菊（右）致詞。（直播截圖）

陳菊表示，非常感謝總統蔡英文提名她當第六屆監察院院長，今天面對新的角色承擔新的責任，「我知道我的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，我在這裏清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」這意味着陳菊將成為台灣首位上任時宣布退出所在政黨的監察院長，亦將是首個任內無黨籍的監察院長。

總統府原訂19日舉行監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會，但因前台東縣長黃健庭被提名為副院長，引發民進黨內外巨大爭議，記者會臨時取消，最終改於今日舉行。黃健庭宣布退出提名後，另一遭質疑的監委被提名人、前新北市副市長陳伸賢亦退出。總統府秘書長蘇嘉全今日在記者會表示，遺缺2席暫時保留，等待合適時機再提名。

國民黨前台東縣長黃健庭獲蔡英文提名成為監察院副院長，此項人事案引發藍綠雙方的反彈，最後黃健庭宣布婉謝蔡英文的邀約，盼替事件畫下休止符。（中央社）

國民黨「中生代」政治明星、前台東縣長黃健庭原先被傳將於6月19日下午獲總統蔡英文正式提名為監察院副院長人選，卻不僅引發藍營內部反彈，綠營亦質疑其涉司法案件，恐與監察院職務形象相違。黃則表示，接受提名是希望社會更和諧，且監察委員超越黨派、獨立行使職權，可以讓他個人歷練繼續為國家所用，但強調作為國民黨終身黨員，如果提名案不能得到國民黨祝福寧可退黨。

6月20日，黃健庭在Facebook發表聲明，正式婉謝蔡英文的提名。國民黨回應稱，樂見黃健庭拒絕提名，將不會黨紀處分黃健庭，原本停權的處分也會取消，期待未來黃健庭能和其他同志一同奮鬥，為改革國民黨努力，又指蔡英文只是想利用黃健庭，並非真心要借重國民黨人才，如果蔡英文認為黃健庭是監察院副院長適任人選，應捍衛自己的提名決心，而不是放任其黨內同志攻擊。

民進黨主張修憲廢除監察院。（資料圖片／聯合報）

監察院為台灣最高監察機關，負責行使彈劾權、糾舉權、監察權（調查權）、監試權及審計權，由29名委員組織而成，由總統提名，經立法院同意任命，任期6年，監察委員中1人任院長，1人任副院長。

雖然民進黨主張修憲廢除考試院及監察院，但總統蔡英文還是在2016年10月補提名11名監察委員，強調在修憲程序完成之前，還是必須要依照憲法完成提名，讓監察院維持正常運作。不過，前民進黨立法委員、獨派大老林濁水不相信蔡英文仍主張修憲廢除監察院，認為只要蔡英文繼續當總統，監察院會一直運作下去。

（綜合報道）