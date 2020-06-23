國台辦批蔡蘇暴露謀「獨」本性　台陸委會：北京無權置喙

蔡英文日前參與「哥本哈根民主峰會」，呼籲理念相近國家緊密合作；蘇貞昌則批評北京心思放在軍備威脅台灣，而非疫情。對此，國台辦痛批兩人暴露其謀「獨」的政治本性，又強調不放棄武力是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，絕非針對台灣同胞。 對此，台陸委會稱，蔡英文應邀參加國際民主論壇，北京當局無權置喙。蘇貞昌所言均為事實，武力威脅台灣接受統一是絕不可能得逞的。

朱鳳蓮痛批蘇貞昌混淆台獨與台灣，不放棄武力並非針對台灣同胞。（中央社）

蘇貞昌6月22日表示：「目前全世界最關心的，就是武漢肺炎疫情峻，此時此刻爆發地的中國武漢、中國政府，更應該全心力的來防止武漢肺炎疫情擴散，和全世界一起，早日讓人民解決痛苦，促進經濟」。

他說，「看到中國還是不斷的機艦繞台，對區域和平穩定都有困擾，我們覺得很遺憾，也希望中國把國力放在照顧人民、紓解疫情，不要只有在軍備上」。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6月22日連發三文，一批蘇貞昌「惡毒攻擊大陸，挑動兩岸對立，刻意混淆『台獨』與台灣，再次暴露其頑固謀『獨』的本質」，重申兩岸同胞是血脈相連的一家人，中國人不打中國人。不放棄使用武力是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，絕非針對台灣同胞。

而對於蔡英文參與「2020年哥本哈根民主峰會」，朱鳳蓮稱，民進黨當局領導人利用一些非政府組織的平台，打着「民主」的幌子進行別有用心的政治操弄，對香港事務指手畫腳，再次暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀「獨」的政治本性。

陸委會強調台灣人民堅決反對「一國兩制」已是定論，蘇貞昌所言均為事實。圖為陸委會發言人邱垂正此前公布例行民調，稱有77.5%民眾不認同「中共近期表示將堅持一國兩制、一個中國原則的九二共識，及反對台獨等立場」。（楊家鑫／多維新聞）

面對國台辦一連串批判，台陸委會當天晚間也反擊，稱「中共當局無端批判威嚇，只會加大與台灣人民的距離」，強調蔡英文應邀參加國際民主論壇，闡述台灣民主成就，北京當局無權置喙。

陸委會也表示，大陸欲以對台動武來破壞台海現狀及區域和平、威脅台灣接受統一是絕不可能得逞的，蘇貞昌所言均為事實；近期解放軍機艦不斷在台灣周邊騷擾尋釁、更揚言貫徹「反分裂國家法」，此種非和平戰爭準備行徑已嚴重違反國際法及國際關係和平原則，台灣人民及國際社會堅決反對，台政府也絕不允許對岸無端挑釁，捍衛主權安全絕對不退讓。