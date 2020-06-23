國民黨大老喊話重回九二共識　黨內青年派直言「沒有市場」

國民黨改革委員會日前提出「兩岸論述」改革報吿，內容雖對九二共識過去的貢獻表示肯定之意，卻未言明未來是否繼續堅持九二共識。對此，國民黨前主席連戰、洪秀柱等，紛紛通過聲明力挺九二共識，間接施予國民黨主席江啟臣不少壓力。

據悉，江啟臣已於6月22日會見馬英九交換意見，強調兩岸論述改革還不是最終定案的版本，也將於6月23日晚間宴請國民黨歷任黨主席進行溝通。不過，國民黨青年部主任蕭敬嚴6月23日接受媒體訪問時直言，九二共識已經沒有市場，不能一直抱守殘缺守着九二共識。

國民黨前主席連戰、洪秀柱等，紛紛通過聲明力挺九二共識，間接施予國民黨主席江啟臣不少壓力。（中央社）

國民改革委員會所提出的兩岸論述報吿，不只馬英九方面傳出有意見，連戰方面也於6月22日通過新聞稿表示，「他相信合憲又合法的九二共識，繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。」至於洪秀柱則通過臉書（Facebook）指出，九二共識是國民黨面對「一個中國」問題的解方，若國民黨不敢談一個中國，也不敢談統一，《中華民國憲法》就只會是主權象徵的華獨論述依據罷了。

關於國民黨兩岸論述改革引起的種種話題，國民黨文傳會主委王育敏6月23日表示，其實江啟臣清楚表達過，包括兩岸論述小組的報吿在內，現在改革委員會提出來的意見，都還只是初步的建議，並不是最終的定案，江啟臣6月22日拜會馬英九時，有將整個改革委員會提出的內容，向馬英九進行報吿，而馬英九也針對自己過去執政八年期間，如何通過九二共識、一中各表的具體實踐，達到兩岸取得具體協議以及和平穩定的效果，進行了說明，雙方互動氣氛良好，也達到充分溝通的效果。

國民黨文傳會主委王育敏6月23日召開記者會，針對蔡英文政府提名陳菊擔任監察院長進行批評。會後，王育敏也對九二共識問題發表看法，強調9月6日送入全代會的，才會是國民黨兩岸論述最終版本。（楊騰凱／多維新聞）

王育敏強調，對於改革委員會提出的意見，接下來江啟臣還要到基層去做說明，假如前主席連戰、馬英九對於兩岸路線或論述有意見和看法，都會尊重，也都可以提出來討論，畢竟兩岸論述若要真正拍板定案，還是以9月6日送入全代會的版本為主，現在所提的版本，都只是初步建議，當然各界的意見，黨中央都會聽見。

不過，面對國民黨大老們喊話重返九二共識，象徵黨內青年派的蕭敬嚴，於6月23日接受媒體訪問時指出，國民黨的九二共識從來不是「一國兩制」，而是「一中各表」，然而中共也把九二共識簡化成一國兩制，這是中共的責任，他們已經單方面破壞共識，卻要國民黨「同表」跟他們一樣的九二共識，這對國民黨在台灣要執政，是完全沒有市場的。

國民黨青年部主任蕭敬嚴6月23日接受媒體訪問，他強調「所以九二共識不是不能動，我們也不能一直抱守殘缺守着九二共識。」 （楊騰凱／多維新聞）

蕭敬嚴指出，國民黨身為負責任且目標重返執政的政黨，所提出的兩岸論述必須要先取得台灣人民的認同，如果連台灣人民都不認同國民黨的兩岸主張，又要如何在台灣重新執政？「所以九二共識不是不能動，我們也不能一直抱守殘缺守着九二共識。」

蕭敬嚴進一步表示，馬英九曾經推動並參與「馬習會」，他對於兩岸主張一向有自己的看法，但現實的情況是，九二共識已經被中國大陸破壞了，國民黨在2020年敗選後，民調顯示台灣人對九二共識的支持度不到三分之一，甚至有過半反對九二共識，簡單來說，這個東西已經不被大家所喜歡，「我們如果還抱守着一個不被大家喜歡的招牌，那我們還想重返執政嗎？」