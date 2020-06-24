江啟臣宴請國民黨歷任主席「強化溝通」　連馬吳三要角缺席

國民黨改革委員會兩岸論述小組日前提出改革報吿，改革委員會報吿僅肯定九二共識過去的貢獻，而未言明是否繼續堅持九二共識。改革委員會的論述出爐後，國民黨歷任主席包括馬英九、吳敦義等都有意見，連戰、洪秀柱等更是發佈聲明繼續力挺九二共識。 國民黨主席江啟臣於23日晚間宴請歷任黨主席強化溝通，不過，最後連戰、馬英九、吳敦義均缺席，至於朱立倫、洪秀柱則是待了約30分鐘便離席，僅吳伯雄繼續留下。

江啟臣在黨秘書長李乾龍（左）私宅中宴請國民黨歷任黨主席，結果連戰、馬英九、吳敦義等要角均缺席，外界不免聯想，大老們是否對江啟臣未表態堅守九二共識有所不滿。（多維新聞）

此次江啟臣宴請歷任黨主席，地點選在國民黨秘書長李乾龍私人宅邸，看似替餐宴增添了幾分「家庭聚會」的温馨之感。只不過，歷任黨主席們的出席率並沒有特別高，使得國民黨家庭聚會缺了一分團圓之感。李乾龍對媒體表示，馬英九未到場並不是對九二共識有意見，至於吳敦義則是另有重要行程。李乾龍也強調，連戰對於九二顧勝有所堅持，黨中央會尊重力任主席的想法做修正，江啟臣未來也會下鄉聽取各界意見，集思廣益。

洪秀柱則表示，自己主要是想提醒江啟臣，對於兩岸政策需要非常小心，「不要把國民黨的路帶偏了」。洪秀柱強調，只要尊重「憲法」及歷史的真相與過程，同時也尊重兩岸之間的承諾，路才走得下去，否則國民黨若無視中心思想，無視自己的方向與路線，國民黨恐怕遲早會被掃入歷史。

吳伯雄方面雖沒有和其他歷任主席一樣缺席、早退，但仍舊表達了對九二共識的堅持。吳伯雄指出，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流，只要堅定守住《中華民國憲法》精神，九二共識不僅不落伍，還可以歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續作出貢獻。

儘管國民黨改革委員會已針對兩岸論述改革給出報吿，不過最終仍要以9月份送入全代會通過的版本為主，以江啟臣為首的國民黨中央，對整體論述內容仍有調整的空間。黨內大老對九二共識的堅持固然值得江啟臣深思，但持平而論，江啟臣能否經由宣傳、溝通爭取到台灣人民對國民黨的信任，恐怕比說服黨內大老，更為重要。