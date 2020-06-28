台南3歲女童雙腳燙傷潰爛　親友疑遭虐報警　繼父承認潑熱水施暴

台灣網絡周日（27日）傳出，台南一名3歲女童雙腳和臀部遭燙傷，不但起了大片水泡結塊，腳踝更發黑潰爛滲血，無法行走。親友質疑女童遭生母與繼父虐待而報警，生母卻撇清責任，表示是女童自己洗澡燙傷。 在社工人員深入訪查下，女童繼父今日（28日）中午坦承，約2周前曾潑熱水施暴。台南永康警方表示，將傳喚繼父到案，進一步釐清案情。

警方指出，女童父母原先供稱，女童兩周前自己在浴缸玩熱水不慎燙傷雙腳與臀部，僅前往診所購買成藥敷藥。經查，女童在今年3月曾遭不當管教並記錄在案，屬於體罰過當，但未達虐待程度，社會局當時開案輔導。

而據親友爆料，女童被燙傷後已痛到無法自行走路，卻因尿失禁遭受父母打罵，被逼罰跪、半蹲、青蛙跳。親友發布的一段影片顯示，面對親友詢問，女童先是一概回答「不知道」，而被問「妳的腳腳是爸爸用洗澡的水，用你的是嗎？」，女童渾身無力躺在病床上回答「嗯」，親友又問「爸爸媽媽有打你嗎」，女童除了回答「嗯」之外，還用極為柔弱的聲音說道「腳腳還是好痛」。

警方接報後到場發現女童傷勢嚴重，叫救護車先將女童送醫治療。台南市政府社會局家防中心28日再度前往女童住處，對繼父與生母說法進行比對時，繼父終於坦承因管教潑灑熱水懲罰女童，導致女童雙腳掌與臀部燙傷。

社會局指出，經評估認為女童父母有延誤就醫、嚴重疏忽照顧情況，因此緊急先將女童安置，後續將釐清女童是否有遭虐待，將配合檢警與成大醫院展開調查，對繼父提出兒權法與傷害訴訟。永康警分局則說，將與市警局婦幼隊聯手，一定嚴辦到底。

不少網民看到女童傷勢，直呼「好心疼」，並譴責家長做法：

「真是可惡，泯滅人性。」 「到底為什麼要這樣對待自己的小孩！這樣子還配當父母嗎？」 「這樣的燒燙傷大人多受不了 何況是小孩子」 「有本事生他就要有本事愛護他，一個小孩子怎麼受得了這種傷痛」

（綜合報道）