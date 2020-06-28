國民黨立委破門佔據台灣立法院　民進黨三點聲明回嗆

6月28日，國民黨因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立法院、噴漆破壞公物。對此，民進黨發言人顏若芳三點聲明回應，痛批國民黨此舉是踐踏自己作為立法委員的尊嚴。

針對國民黨立委闖入議場行為，民進黨發言人顏若芳（圖示）提三點回應。（洪嘉徽／多維新聞）

針對國民黨立委於6月28日下午破門霸佔立法院行為，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨立委趁假日破壞門窗闖入霸佔議場，卻不依循議程的作法，簡直就是踐踏自己立法委員的尊嚴。民進黨呼籲國民黨思考，「難道這種不理性抵制行為就是國民黨的改革成果？難道這就是國民黨的新氣象？」

顏若芳表示，民進黨對於國民黨如此荒謬又鬧劇的行為表示嚴正譴責外，並發表三點聲明。首先，根據大法官釋字632號解釋說明，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權的審查。也就是說，在未修憲廢監察院之前，監察權仍是存在的，總統和立法院都有義務要遵循憲法來提名和審查。

+ 2

按照立法院議事程序，6月29日將會召開臨時會前的談話會，討論此次臨時會相關的議程。國民黨團竟然為一黨之私，竟把朝野政黨參與討論的機會剝奪，更凸顯國民黨對於憲政改革是假改革。

第二，這次臨時會預計處理的議程，不只是考試院、監察院兩院和通訊傳播委員會（NCC）的人事同意權，還包含中華航空、護照正名的決議案，以及農田水利法草案、民眾參與刑事審判法草案和前瞻二期預算須立院同意案。

顏若芳認為，國民黨今天的荒誕行為，不但無法讓相關人事同意權公開理性的討論審查，更因為國民黨的不理性抵制，導致台灣在疫情後重要建設發展之需求可能為之延宕。國民黨如此荒腔走板的行為，實質上就是阻礙了台灣在新冠肺炎疫情後的發展契機。

國民黨立法院黨團為反對監察院長提名人陳菊的人事案，28日破門佔據立法院議場，國民黨主席江啟臣（前中）晚間現身議場外發表談話，要求總統蔡英文撤換陳菊。（中央社）

第三，新的監察院的組成，不僅肩負原有監院的職責，更擔負起國家人權委員會的任務，這也是由立法院三讀通過的。總統府前秘書長陳菊在台灣民主運動發展上，積極參與台灣重要的人權與民主轉型工作，在台灣民主開放後，陳菊在地方治理的表現，更是有目共睹。包含成功舉辦世界運動會等，都讓世界看見高雄，看見台灣，高雄市政成績多獲肯定。

顏若芳指出，從各方面的經歷來看，前秘書長陳菊更是監察院長最適任人選。「國民黨為了政治鬥爭之目的，不斷透過媒體、網絡扭曲陳菊擔任市長時的市政成果。陳菊本人從來不曾被彈劾過，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言對陳菊進行造謠抹黑，及抵制立法進程，更凸顯國民黨自私理虧之處。」

28日晚間立法院大門外有民眾聚集抗議，要求廢除監察院。（中央社）

顏若芳痛批，國民黨如此毫無正當理由的抵制行為，絕不會受到輿論認同。相反的，更凸顯國民黨在一連串的改革檢討過後，不但沒有更進步，反而更加極端化，整個政黨的理性被極端意見綁架，把佔領國會當做「自囚」，更是直接把國民黨的民意支持度打入地牢罷了。

顏若芳強調，「民進黨呼籲國民黨儘速迴歸立院正常的議事討論，這才是一個負責任的政黨該有的態度。」