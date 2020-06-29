遭藍營痛批「最綠最爛」要求撤換　陳菊︰面對惡意抹黑攻訐不退縮

為抗議蔡英文提名的監察委員名單，國民黨立法院黨團今天（28日）下午以「突襲」的方式闖入立法院，佔領主席台，並要求民進黨政府撤回提名。前總統府秘書長、監察院院長提名人陳菊稍早也在Facebook上回應此事，她表示，「面對威權壓迫，不曾恐懼退讓，如今面對惡意的抹黑與攻訐，也不會因此退縮。

面對藍委在立法院的抵制，陳菊表示，勇敢奮戰不會退縮。（譚英瑛／多維新聞）

綜合台媒報道，國民黨於6月28日下午打破玻璃門突襲立法院，揚言「不換陳菊（監察院院長提名人）不撤退」。國民黨表示，民進黨無視社會對這份不適任名單的質疑，意欲在立法院臨時會以多數暴力強行通過，民進黨政府野蠻、霸道的行徑，展露出民進黨執政的傲慢與無理，與選民託付的責任才是真正差距千里。國民黨強調，「這份是最綠、最爛、最酬庸的名單，國民黨要為人民擋下，強力監督才是負責任的在野黨。」

國民黨強調，部分綠營人士的酸言酸語無法掩蓋這次監察委員提名人充滿政治酬庸、弊案連連的不適任名單。國民黨反對這份明目張膽的政治酬庸名單，這已經徹底摧毀了監察院的公信力與公正性，堅決要求蔡英文應撤換陳菊及不適任的監委提名人。

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就國民黨「突襲式」的闖入、圍堵立法院的行為，深陷暴風圈的監察院院長提名人陳菊也對此作出回擊，她表示，「日前總統提名我擔任監察院長，依據憲法，立法院朝野黨團有審查我是否適任的權力，我也有面對立委質詢的義務。」但是，「立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對我的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。」

陳菊強調，「我從政以來坦蕩磊落，面對過無數嚴格檢驗，始終清白。除了美麗島事件的六年黑牢，我一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾。」然而，將近三年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑陳菊，不但重傷陳菊的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立。

陳菊說，「我人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，我不會閃躲也不會逃避。前面所說的那些抹黑攻訐，同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，我相信真理會愈辯愈明。」

她並指出，「立法院臨時會預定處理的，不只有我一個人的人事同意權，還有監委們與其他機關的被提名人，以及許多攸關國家民生的重大法案」，以攻訐她為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見。國民黨應該適可而止，「不需要為了抵制陳菊，也抵制台灣的發展。」

陳菊最後強調，從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是陳菊的責任，也是一生所繫，50年來，從未忘記。「在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，我不曾恐懼退讓」。如今，面對惡意的抹黑與攻訐，她也不會因此退縮，相信人間有是非與公道。「我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。」