要求撤回陳菊監察院長提名　國民黨立委闖立法院佔據主席台

6月22日，蔡英文政府公布了27位第6屆監察委員被提名人，同時提名由前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委。對此，國民黨除了表達對蔡英文用人疑慮之外，於今天（28日）下午破壞立法院議場，佔據主席台表達抗議。

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綜合台媒報道，台灣立法院即將於6月29日啟動臨時會，審議蔡政府近期就監察院人事同意權等案。而國民黨黨團為表達台灣社會部分不滿的聲音，在黨團總召林為洲、書記長蔣萬安的率領下，破壞議場大鎖，佔據主席台。

國民黨團發佈聲明指出，陳菊在高雄執政12年間，其市府團隊遭監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，因為陳菊，監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存；27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣示退出政黨，黨團對這項人事案絕對不接受。

國民黨團表示，他們於6月28日下午破門立法院議場，以行動向蔡政府發出最強烈的抗議，民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑，將在6月29日強行召開為期三週的臨時會，全力為陳菊護航，國民黨團堅決反對，拒絕召開臨時會，要求蔡英文撤換陳菊，不撤換陳菊，黨團決不退出議場。

陳菊稍早在臉書上表示，她面對威權壓迫，不曾恐懼退讓，如今面對惡意的抹黑與攻訐，也不會因此退縮。（中央社）

國民黨團表示，做為最大在野黨的國民黨，只能以最激烈行動「自囚」方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議，也希望社會對提名陳菊為監察院院長不滿的民眾、社會團體，自此刻起以各種方式聲援此次的抗議行動，喚醒蔡英文及民進黨這群政客的良知。

國民黨團批評，提名一個乾乾淨淨、有社會清望之士為監察院長，對蔡總統有這麼難嗎？民進黨嘴巴說要廢考監，執政後將考監委員提飽提滿，這就是民進黨的「進步價值」？這就是民進黨給台灣人民的「民主改革」？