佔領立法院｜民進黨協調未果　國民黨團總召：計劃抗爭逾3日3夜

台灣總統府日前公布27位第6屆監察委員被提名人，當中由前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委。在野的國民黨對此表達疑慮，更於周日（28日）下午破壞立法院議場大鎖，佔據主席台抗議，要求退回監察院人事案。 對此，民進黨團總召柯建銘今日（29日）上午6點15分進入議場與國民黨團協調，不過國民黨團總召林為洲表示，目前仍處於僵局，參加朝野協商的意願不大，打算抗爭超過3日3夜。他又指，目前仍由兩黨團幹部對話，國民黨主席江啟臣未加入討論。

國民黨立法院黨團為反對監察院長提名人陳菊的人事案，28日破門佔據立法院議場，國民黨主席江啟臣（前中）晚間現身議場外發表談話，要求總統蔡英文撤換陳菊。（中央社）

據此前報道，台灣立法院原計劃於6月29日啟動臨時會，審議政府近期就監察院人事同意權等案。而國民黨黨團為表達不滿，28日在黨團總召林為洲、書記長蔣萬安率領下，破壞議場大鎖，佔據主席台。

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國民黨團發聲明指，陳菊在高雄執政12年間，其市府團隊遭監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，因為陳菊，監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存；27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣示退出政黨。民進黨口口聲聲要廢考試院和監察院，現在卻又把人事補好、補滿，還計劃強行召開為期3周的臨時會，全力為陳菊護航，國民黨團堅決反對，要求蔡英文撤換陳菊，否則黨團決不退出議場。

28日晚間立法院大門外有民眾聚集抗議，要求廢除監察院。（中央社）

民進黨發言人顏若芳回應指，國民黨立委趁假日破壞門窗闖入霸佔議場，卻不依循議程的作法，簡直就是踐踏自己立法委員的尊嚴。民進黨呼籲國民黨思考，「難道這種不理性抵制行為就是國民黨的改革成果？難道這就是國民黨的新氣象？」

顏若芳表示，在未修憲廢監察院之前，監察權仍存在，總統和立法院都有義務要遵循憲法來提名和審查。民進黨呼籲國民黨儘速回歸立院正常的議事討論，這才是一個負責任的政黨該有的態度。

（綜合報道）