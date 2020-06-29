ECFA協議簽訂10周年　馬英九籲兩岸正視九二共識初衷

6月29日，恰為兩岸簽訂《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）10周年紀念，任內與北京簽定該協議的馬英九於Facebook發文，呼籲兩岸執政當局能回到「九二共識、一中各表」的初衷與精神，求同存異，共創雙贏。

馬英九表示，兩岸簽訂ECFA後，降低了539項台灣工、農產品進入大陸的關税，同時也降低267項大陸貨品進入台灣的關税。台灣石斑魚的年產值，在簽訂ECFA後6年內，從38億元（新台幣．下同）增加到84億元，躍居世界第1，堪稱台灣石斑魚養殖業的黃金時代。

馬英九任內，兩岸簽訂了《兩岸經濟合作架構協議》，運作迄今已10年。（楊家鑫攝）

但他話鋒隨即一轉，稱其日前探訪高雄的石斑魚養殖業者，他們最關心的，就是ECFA會不會在今年終止，斷絕石斑魚出口大陸之路。他吿訴這些業者，依據世界貿易組織（WTO）的規定，簽訂架構協議的締約雙方，應在協議生效後10年內完成所有的關税減讓談判，否則其他的世貿締約方或經濟體可對此協議提出異議。10年前，兩岸之間的ECFA貨品部分只完成「早收清單」中出口539項與進口267項貨品的談判，而服貿協議又因「太陽花學運」干擾未能依法備查生效，理論上確有其他締約國提出異議的風險，但目前尚無任何迹象。

不過，馬英九也說，ECFA本身的第16條就有終止條款，雙方皆可以書面通知對方終止協議，除非雙方協商後達成不終止的合意，否則ECFA協議將會在終止通知發出後180天開始生效。他表示，最近大陸也有不少學者作此主張，欲以此制裁台獨，因此台灣經濟部與陸委會都很緊張，不斷公開向大陸呼籲不要終止，強調ECFA對雙方都有利；國台辦主任劉結一則說，「兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變」，被解讀為ECFA不會終止。

馬英九語帶調侃地說，荒謬的是，台灣相關部會的呼籲，已違反蔡英文10年前的承諾。他表示，ECFA簽訂時，時任民進黨主席的蔡英文強烈反對，認為ECFA是走向中國、包着糖衣的毒藥、喪權辱國的不對稱條約，會害死台灣經濟，揚言若民進黨執政，就會發動公投廢止ECFA。馬英九質疑，蔡英文執政4年多來，卻從未履行當年的說法終止ECFA，為什麼？

馬英九稱，原因就是因為ECFA對台灣，尤其對中小企業與農漁業很有利，10年來已替台灣產品出口到大陸省下超過2,000億元新台幣的關税。幾十年來一向是大陸出超3億美元的兩岸農產品貿易，自6年前就開始逆轉，台灣出現1千萬美元的順差並逐年增加，這也是拜台灣農漁產品大量外銷大陸之賜。蔡英文敢犧牲這麼多民眾的權益，片面終止ECFA嗎？

馬英九說，台灣能與大陸籤ECFA，是因為兩岸當時有「九二共識、一中各表」的政治互信。他認為，蔡英文反對九二共識，卻又不敢反對在九二共識基礎上達成的ECFA，豈不矛盾？馬英九表示，或許蔡英文也很掙扎，畢竟ECFA造福台灣民眾，只好過去說一套，如今做一套，就算是雙重標準、唾面自乾又怎樣？

馬英九呼籲蔡英文，既然現在認為ECFA有利台灣，那何不承認九二共識，即便與過去的主張不同又何仿。（林仕祥／多維新聞）

文末，馬英九呼籲兩岸政府能夠回到「九二共識、一中各表」的初衷與精神，求同存異，共創雙贏。他希望中共應還原「一中各表、九二共識」的原貌，並立即停止否定或攻擊「各表」，兩岸才能恢復共同的政治基礎與難得的互信。同時其也呼籲蔡英文，就像面對ECFA的態度10年有異，只要有利台灣，面對九二共識，再一次「髮夾彎」又何妨？