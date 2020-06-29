多圖｜民進黨立委剪破鐵鍊反攻入立法院　藍綠立委爆激烈衝突

台灣總統府日前公布27位第6屆監察委員被提名人，當中由前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委。在野的國民黨對此表達疑慮，更於周日（28日）下午破壞立法院議場大鎖，一直佔據主席台抗議，要求退回監察院人事案。 在朝野協商破局後，民進黨立委今日（29日）上午11時左右，以油壓剪剪斷議場出入口藍營設置的鐵鍊後攻入議場，雙方隨即爆發推撞衝突，以搶佔主席台。民進黨立委因有人數優勢，最終用了約一小時搶回主席台。

民進黨立委攻入議場後，與國民黨立委爆發肢體衝突（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

截至今天上午10時，國民黨立委仍佔領議場，並用椅子擋在各個出入口，再以鐵鍊加以固定。立法院的桌上則被用噴漆寫下「德不配位、撤換提名」、「監委酬庸、拒絕背書」。

民進黨團總召柯建銘今日上午6時15分進入議場與國民黨團協調，不過國民黨團總召林為洲表示，目前仍處於僵局，參加朝野協商的意願不大，打算抗爭超過3日3夜。立法院長游錫堃上午8時30分召集朝野黨團協商，由於國民黨團拒絕出席，朝野協商宣告破局。

約在10時20分開始，民進黨立委進入議場2樓，向1樓的國民黨立委喊話。約10時40分，國民黨團書記長蔣萬安要大家「各就各位」，防備議場外的民進黨立委攻入場內。

民進黨立委約在11時10分開始，以油壓剪破壞議場出入口鐵鍊，並推開國民黨立委拿來擋門的椅子，前後不到10分鐘，陸續3個入口被攻破，民進黨立委魚貫湧入，與國民黨立委展開激烈拉扯。

民進黨立委進場後將國民黨的抗議標語撤除，場面一片混亂。國民黨立委緊守包圍主席台，雙方為搶佔主席台當場爆發激烈肢體衝突。在民進黨立委攻入議場的過程中，國民黨立委曾用潑水、潑麵粉等方式阻撓。

台媒報道指，民進黨立委以人數優勢，將國民黨立委一一包圍，並推往議場外。民進黨立委用了約一小時搶回主席台主導權。在12時半左右，立法院長游錫堃順利站上主席台。國民黨立委約20個小時的佔領行動結束。

早前國民黨立委佔領立法院的情況（按圖放大）：

+ 2

據此前報道，立法院原計劃於6月29日啟動臨時會，審議政府近期就監察院人事同意權等案。而國民黨黨團為表達不滿，28日在黨團總召林為洲、書記長蔣萬安率領下，破壞議場大鎖，佔據主席台。

國民黨團發聲明指，陳菊在高雄執政12年間，其市府團隊遭監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，因為陳菊，監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存；27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣示退出政黨。民進黨口口聲聲要廢考試院和監察院，現在卻又把人事補好、補滿，還計劃強行召開為期3周的臨時會，全力為陳菊護航，國民黨團堅決反對，要求蔡英文撤換陳菊，否則黨團決不退出議場。

（綜合報道）