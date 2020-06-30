台前國安會秘書長蘇起：台灣存亡繫於「中共會不會打」

台灣前國安會秘書長蘇起在6月28日於台媒聯合新聞網撰稿，表示美國參議員霍利（Josh Hawley）最近在參院提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國國防部確保美軍有能力阻止中共犯台，並指出蔡英文政府感謝美方之餘，也應了解草案中暗藏「既成事實」（fait accompli）這個台灣安全「新密碼」。 蘇起指，美國限制已經承認，自己沒有能力在解放軍攻台情況下及時救援，台灣存亡就維繫於「中共會不會打」。

蘇起是「九二共識」這一概念的提出者。他在文章中表示，「既成事實」（fait accompli）這個法文名詞在草案中出現高達32次，被賦予定義「中共在美國有效反應前已奪取台灣，並讓美國覺得翻轉此一情勢太難或成本太高而不介入」；草案稱它是「最令美軍緊張的劇本」，且引用多位美方國防高層的說法，但大意都是中共已能在台海迅速造成既成事實，讓美國難以在政治或軍事上翻轉。

美國參議員霍利提出「台灣防衛法」草案。（網絡圖片）

蘇起認為，新密碼的要義有三，一是美國間接但公開承認已沒能力在中共犯台時及時趕來救援台灣，原因包括美國雖是全球軍事超強，但因備多力分以致中共擁有台海局部優勢；中共最可能用奇襲方式，讓美軍措手不及，等等。蘇起認為，台灣如仍堅信「美國必來救」，實屬一廂情願。

二是草案用意在提升美國介入的能力，要求美國防部積極重建能夠翻轉中共「既成事實」的軍力，以免屆時不得不放棄台灣。手段面除了既有的提升三軍聯合作戰能力外，另包括直接打擊中國大陸內部的目標、有效使用核武。

新密碼要義的第三項則為既然美國來不及解救台灣，台灣存亡就維繫於「中共會不會打」。

文章指出，北京2005年所定的反分裂法，劃出三條紅線：台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。蔡英文避開陳水扁任內積極推動台獨的盲動錯誤，並厲行「三不」（不接觸、不談判、不妥協）與「一面倒」（向美國），在兩大關鍵上還超越國共鬥爭：兩岸既沒有「國家」連結，又沒有「民族」連結。

蘇起批評，蔡英文上任四年間，不僅兩岸政府從對話變成怒目相視，連一向視台灣為親人的大陸人民也普遍「厭台」、「怨台」，因此大陸內部的兩岸討論明顯轉到第三條紅線，即和平統一的可能性是否完全喪失，如最後評斷「絕望」，「既成事實」方案自將躍上日程。

蘇起總結，2019年2月蔡英文接受美媒CNN訪問時表示中共如打來，台灣「需撐24小時」，接着就要依賴「國際支持」，希望也寧願相信台灣軍隊能撐住那24小時，但越來越難相信「國際支持」能在台灣突遭大難時及時趕到。