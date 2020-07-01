港版國安法｜台學者：台政府若「嘴炮支持」請閉嘴，要做就真的做

全國人大常委會6月30日通過「港版國安法」。台灣政府對此表示譴責，此前也宣布「援港專案」，提供受政治迫害港人必要協助，但必須「合法入境」。 對此，政治大學法律學系副教授廖元豪表示，政治難民要「合法入境」才能申請，那其實就沒有用，「港版國安法」通過之後，「嘴炮支持」請閉嘴，要做就真的做。

6月30日，馬英九基金會舉行「從反送中到港版國安法」座談會，邀請台灣大學政治學系教授左正東、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全，以及政治大學法律學系副教授廖元豪，探討「港版國安法」等問題。

廖元豪表示，在「港版國安法」通過之後，台灣最習慣的「嘴炮支持」請閉嘴，不要等到港人真的來台灣求助，又說為何台灣要負責任。（楊家鑫／多維新聞）

廖元豪指出，「港版國安法」的通過，讓港人知道高度自治是大陸中央給的，「要收回就收回」，將打擊港人對一國兩制的信心，相較之下，這比2019年的《逃犯條例》更可怕，至少這還在「一國兩制」、港人治港的框架內。

左正東則表示，其實嚴刑峻罰都不能保證國家安全，他反對台灣的《反滲透法》，當然也反對「港版國安法」。北京與香港會走到今天，是因為雙方缺乏互信，這種惡性循環越來越深，最後不給彼此一條出路，這是給台灣的啟發。

左正東還提到，很多人會說這代表「一國兩制」的破產，但站在台灣與香港的解讀是不同的。對大多數台灣人而言，即使香港「一國兩制」再成功，台灣也不會接受，但對香港人來說，大多數港人當然希望「一國兩制」成功，因為他們想要「兩制」可以落實。

另一方面，在台灣，民進黨政府為了展現「撐香港」決心，推出「香港人道援助關懷行動專案」，在新設辦公室，提供專案諮詢與協助，並強調「合法入境」才能受理政治庇護。

施威全指出，因為台灣沒有一個完整的難民法體系，所以有一個基本前提要「合法入境」，申請庇護才會受理。蔡政府的作法非常奇怪，淡化援助，將原本其他單位就在負責的招攬人才、招商引資都加進去，反而變成一個裝門面的單位。

左正東表示，對於一國兩制的態度，台灣人與香港人並不一樣，大多數港人不希望一國兩制破產，他們希望兩制能夠落實。（楊家鑫／多維新聞）

廖元豪則表示，政治難民要「合法入境」才能申請，那其實就沒有用。有立委就曾提修法，不處罰政治庇護的非法入境，「民進黨政府現在立院佔絕對多數，如果真的想做，其實不是問題」。

他說，「殺君馬者，道旁兒也」，站在安全處、不能共同承擔的台灣，不應該在一旁指手畫腳。可以做適度的政治庇護，但不是開放香港大量移民。

廖元豪強調，如果台灣要給援助，必須非常小心，否則可能會害當事人被指控「與境外勢力勾結」。在「港版國安法」通過之後，台灣最習慣的「嘴炮支持」請閉嘴，要做就真的做，不要等到港人真的來台灣求助，又說為何台灣要負責任，難怪被說拿港人的鮮血來換其他的東西。

廖元豪表示，同時台灣也不應該搞台版國安法、《反滲透法》，在罵大陸搞「港版國安法」侵害人權時，台灣自己的《反滲透法》也有很多問題。台灣應該要做民主的榜樣，要證明台灣跟對方不一樣。