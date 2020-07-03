台要求兩陸媒記者離境　國台辦：停止無理做法，否則須承擔後果

中美2020年初開始另闢戰場，針對彼此的媒體出手，如今台灣似乎也想「參一腳」，7月2日，台陸委會證實，2名東南衛視駐台記者因在台錄製節目，違反來台申請目的，被廢止記者證與入境許可證，並要求7月3日離境。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月3日痛批，民進黨當局對內媒及駐點記者的正常新聞報道活動進行蠻橫無理打壓，暴露其「新聞自由」的虛偽性。並正吿民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。

國台辦發言人朱鳳蓮7月3日痛批民進黨政府將阻礙兩岸交流的矛頭指向駐台內媒，並強調若不停止無力作法，後果自行承擔。（中央社）

中美正走向全面戰略對抗，不僅在貿易、科技等領域，2020年初開始另闢媒體新戰場。美國從2月到6月22日，陸續將新華社、中央電視台、《人民日報》和《環球時報》等9家內媒列為「外國使團」。還要求其駐美機構削減中國籍僱員。

對此，北京也逐一回擊，2月驅逐《華爾街日報》3名駐京記者；3月驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》共十多名美籍駐華記者。並強調是回應美方對中國媒體的無理刁難。

中美展開媒體戰，北京驅逐多名美媒駐華記者。圖為2020年3月28日，《華爾街日報》記者返國前擁抱同事。 (AP)

而面對「理念價值相近」的美國對中國大陸展開科技戰、媒體戰，許多綠營人士不斷要求「跟進」。民進黨立委邱志偉6月27日就指出，許多陸媒在台北設有演播室，東南衛視的《海峽新幹線》節目聯機台北時，攝影棚有陸籍主持人先引言，再由2位台灣名嘴評論台灣時政，等於直接在台開設小型的政論節目。

他強調，陸媒不能因為核准來台駐點就可以為所欲為，「美國都已有警覺，認為中國官媒影響國家安全，中國官媒記者賦有情搜統戰任務，台灣不能後知後覺、不知不覺」。

兩岸開放彼此媒體駐點採對等原則，目前雙方都未開放彼此媒體在當地製作節目，但播報新聞不在此限，東南衛視「海峽新幹線」節目被指稱是「政論節目」。圖為東南衛視「海峽新幹線」節目台北演播室畫面。（youtube@東南衛視）

7月2日下午，陸委會發言人邱垂正在記者會上透露，針對內媒「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會與文化部、內政部移民署積極查處中。然而稍晚有媒體披露，東南衛視兩名駐點記者艾珂竹、盧薔已被廢止記者證與入境許可證，並被要求7月3日離境。

據悉，被驅逐的東南衛視記者艾珂竹表示，駐點工作內容行之有年，且未做出超出申報以外的工作，不清楚到底違規的理由何在。她還提到，台灣移民署7月2日來電，要求7月3日離境。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月3日回應稱，兩岸新聞交流是傳播兩岸信息、增進兩岸同胞相互了解、促進感情融合的重要橋樑。近來民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又將矛頭對準陸媒在台灣的正常新聞報道，嚴重損害大陸記者的正當權益，「我們正吿民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔」。

平心而論，在進入中美全面戰略對抗時代的當下，民進黨政府已明顯選擇一面倒向「理念價值相近」的美國，如今台灣又驅逐兩名陸媒記者，難不引人遐想。在大陸國台辦撂下「一切後果，由民進黨當局承擔」，後續是否會有相應反制，例如對台灣駐大陸的媒體出手，值得關注。