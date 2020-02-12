【國民黨主席之爭】郝龍斌：國民黨不改又老又紅　得不到社會認同

郝龍斌在國民黨主席補選政見會中表示，一般民眾覺得國民黨“又老又紅”，若不改變就爭取不到社會大眾的認同，自己若當選，將杜絕兩岸“政治買辦”。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨在2月12日舉辦黨主席補選政見發表會，兩位候選人包括立法委員江啟臣、前台北市長郝龍斌均出席發表政見，層面涵蓋黨務改革、青年栽培及兩岸議題。 郝龍斌指出，一般民眾覺得國民黨「又老又紅」，若不改變就爭取不到社會大眾的認同。如果自己當選國民黨主席，在兩岸政策上絕對不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現。 郝龍斌也強調，「如何給中華民國國際參與的空間，大陸方面必須給出具體回應。」

郝龍斌在政見中表示，這次國民黨敗選的關鍵原因就是自私、不團結，因為大家都只顧自身的利益，總是自保，內鬥內行、外鬥外行，這種自私不團結的黨內文化是國民黨最致命弱點。當中國共產黨要消滅中華民國，民進黨也要消滅中華民國，國民黨的部份同志，竟然也要拋棄中國國民黨的招牌，對自己的黨沒有信心，隨綠起舞，裂解團結，把戰士當祭品，這樣的做為，不僅令人灰心，更令人寒心。

郝龍斌指出，反觀民進黨在黨內初選時，蔡英文與賴清德殺的刀刀見骨，最後卻可以為了勝選，合作搭檔參選台灣正副總統，並取得最終的勝利，這就是國民黨該學習的範本。

郝龍斌（左）、江啟臣（右）出席國民黨主席補選政見會，並與國民黨代理主席林榮德握手合影。（洪嘉徽／多維新聞）

在國民黨台灣本土化的議題方面，郝龍斌表示，1949年以來，國民黨執政下的中華民國在台灣這塊土地，創造許多傲人的經濟奇蹟與民主成就。事實上，蔣經國時代開始，就已展開全面的本土化，栽培了許許多多的本土精英，因此，國民黨早就落地生根與台灣生死與共。他強調，「捍衛中華民國是中國國民黨的天職，守護台灣，更是國民黨的使命，因為是中華民國造就了今日的台灣，而且沒有台灣，就沒有未來的中華民國。」

不過郝龍斌也提到，一般民眾覺得國民黨「又老又紅」，若不改變，就爭取不到社會大眾的認同。未來他若當選黨主席，將積極進行黨的改革與改造，推動組織再造、集體領導、內造政黨、民意優先公職掛帥等，更要徹底改變黨內內鬥內行的文化。同時郝龍斌也宣示，如果自己當選，在兩岸政策上絕對不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現。

另一方面，由於郝龍斌比對手江啟臣大了20歲，使得外界把這場黨主席補選視為國民黨世代之爭。對此，郝龍斌認為，不考慮人才培養與經驗融合的世代交替，根本是假議題，也是政治鬥爭的工具，年齡本無罪，年輕也非萬能，能力與經驗的累積才是成功的保證，用世代交替的理由來吸引年輕人，不但問錯了問題，也給錯了答案。未來自己除了會給年輕人證明自己的機會之外，對於年輕選民及中間選民重視的議題，也要用多元開放的態度進行對話與交流，不再閉門造車。

談到對九二共識的看法，郝龍斌認為，國民黨的核心理念是「堅持中華民國」，並反對台獨，但九二共識現在在國民黨與共產黨之間是沒有共識的，因為對方不接受中華民國存在事實。放在國民黨與民進黨也沒有共識，因為民進黨把九二共識解釋成一國兩制。在核心理念不變的前提下，國民黨必須透過黨內辯論對話重新凝聚新共識。

郝龍斌強調，兩岸若要和平穩定，必須有互不否認的善意，何況反對台獨是兩岸共識，但在承認中華民國方面，對岸如何給我們空間，包括國際的參與，「」使中華民國變成兩岸之間最好的連結，這方面大陸要給我們具體的回應。