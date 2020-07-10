【高雄市長補選】國民黨副秘：「罷韓」後國民黨冰天雪地

高雄「罷韓」之後，即將於8月15日舉行的高雄市長補選投票成為國民黨及民進黨共同的首要目標。 國民黨副秘書長謝龍介7月9日接受廣播專訪時坦言，「罷韓後，整個國民黨陷入冰天雪地」，他估計目前高雄市長補選選情，高雄各陣營候選人的選情支持率，分別是6（民進黨陳其邁）比3（國民黨李眉蓁）比1（民眾黨吳益政）。他又說，李眉蓁知名度低，陳其邁有不光彩的人權紀錄，該紀錄曾經讓台灣丟臉丟到全世界。

國民黨副秘書長謝龍介（右）7月9日接受廣播專訪時坦言，罷韓過後，國民黨整個冰天雪地。民進黨急着在罷韓過後2個月舉辦高雄市長補選，是怕民眾情緒冷卻後，回過頭來發現韓國瑜其實做得不錯。 （《POP撞新聞》製作單位提供）

謝龍介認為，李眉蓁的選情比較艱困、知名度也較低，李眉蓁打這場選戰的第一步必須先打出知名度，打快節奏的選戰，把支持者重新吸回來，穩固基本盤後才有戲可看，「李眉蓁最大的對手是自己，陳其邁也是一樣。」

謝龍介指出，陳其邁雖在高雄耕耘很久，卻與前高雄市長陳菊不合，因此陳其邁想要完全拿到同意罷免韓國瑜的93萬票很困難，「除非出怪招」，因為這些人不見得都喜歡陳其邁，否則2018年就不會是韓國瑜當選。

謝龍介解釋，過去陳其邁擔任高雄代理市長期間，台灣發生侵犯人權事件，就是發生於2005年的高雄捷運泰勞暴動事件（陳菊時任台勞委會主委）。當時的泰籍移工被迫40個人共享1間廁所，必須早上6時就要排隊，否則會來不及在預定時間上班而被扣薪資，下班後也沒有足夠的熱水洗澡，甚至實行代幣制度，不能直接用現金買東西，新台幣130元的現金只能兑換100元代幣，「一碗40元的面等於要52元才買得到」，強迫移工必須花費更多錢購物，特地赴台工作的移工沒錢可匯回家，導致移工忍無可忍。

謝龍介接着分析國民黨可能的得票結構，稱李眉蓁拿到的票分成兩種，一種是認識李眉蓁並支持，另一種不認識李眉蓁，但就是反對陳其邁，因此李眉蓁的選情確實艱困，只能打快節奏的選戰去打開知名度。

過去挺韓色彩鮮明的謝龍介認為，隨着時間過去，民眾可能會發現韓國瑜做得還不錯。

至於高雄市長補選選在罷韓通過後2個月就進行補選，謝龍介指出，「因為越快選舉，對民進黨越有利」，罷韓時許多民眾還處於激情中，但隨着時間過去，民眾情緒降温後會趨於理性，可能會開始反思發現韓國瑜做得還不錯，這樣的聲音會隨着時間越久而越有效果，所以民進黨必須儘早選舉，避免後續效應擴大。