【高雄市長補選】民調：民進黨陳其邁獲過半數支持　遠超對手

高雄市長補選選戰正如火如荼地進行，台媒TVBS旗下的民調中心於7月2日公布高雄市長補選最新民調。有48％的高雄市選民表示自己會去投票。 其中，民進黨籍陳其邁獲得54％的支持度、國民黨李眉蓁則是22％、民眾黨吳益政則僅有5％。不過，仍有19％的高雄市選民未表態支持對象。

即便這是一場穩贏的選戰，但陳其邁（右）仍不敢懈怠，每日持續跑行程。（中央社）

此次民調亦針對高雄市民對陳其邁、李眉蓁與吳益政的喜好度進行調查，結果指出，有44％民眾喜歡陳其邁，高於不喜歡的30％，另有24％者則對陳沒有意見； 喜歡李眉蓁的民眾有22％，24％不喜歡；至於吳益政則有12％民眾表示喜歡，不喜歡則有21％，同時有45％民眾表示不熟悉吳益政這人。

雖然目前陳其邁以高民調碾壓其他兩黨候選人，但他仍在跑行程時表示，民調僅是參考用，更反映出市民對於未來市長的期待，不過最後仍須看民眾投票結果，希望選民都能出來投票。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁正積極爭取市民支持。（中央社）

面對陳其邁勤跑高雄市選區，而披著白營出征的吳益政也沒有閒着，他也於7月2日舉辦記者會，正式宣布本次競選主軸為「陽光經濟，高雄前進」，盼以符合國際潮流的低碳、綠能經濟，來取代藍綠都無法解決的「黑金壞經濟」，更企圖讓「公開透明、全民參與」在高雄發揚光大。

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政則於2日公布了自己的本次競選主軸：「陽光經濟，高雄前進」。（中央社）

陪同出席的民眾黨籍立委張其祿也表示，吳益政在高雄深耕18年，重視永續環境，本次參選也得到很多環境界、有機農民的相挺，「高雄要選一個會做事的市長，不要像過去二十年藍綠在內耗內鬥，我們提出陽光經濟的概念是符合民眾黨一貫強調的還政於民、公開透明，國家跟城市治理、環境永續、財政永續等等的觀念。」